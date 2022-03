Colonias de toda la zona metropolitana de Guadalajara ya denuncian deficiencias en el suministro de agua; apenas inicia el estiaje

El Gobierno del Estado afirma que las condiciones de la presa Calderón son muy diferentes a las del año pasado, por lo que afirman, no habrán tandeos como en 2021. (Edgar Omar Gonzalez Lopez/FOTO: Publimetro Guadalajara)

Pese a los anuncios de las autoridades que afirmaron que este año no habrá desabasto de agua como fue durante el 2021, en algunas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara ya hay algunas colonias y barrios donde se reporta una reducción del suministro e incluso en algunos casos suspensión total del servicio.

Hay colonias de Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara, particularmente del sur de la ciudad, donde se han estado dando cortes en el servicio, que autoridades afirman se debe a trabajos de mantenimiento del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, (SIAPA), sin embargo, algunos vecinos de estas zonas señalan que el agua llega con baja presión y también sigue apareciendo turbia.

Las autoridades han insistido que las condiciones de este año son muy diferentes a las de 2021, sobre todo por el nivel de agua que presentaba la presa Calderón, que aporta el 24% del agua de la zona metropolitana, pues el restante procede del acueducto Chapala-Guadalajara y pozos subterráneos. Mientras que el año pasado la presa se encontraba a 11% de su capacidad, en este momento se encuentra a 68%.

Funcionarios hacen un llamado a hacer un consumo mesurado del agua en esta época de calor. (SHINEONMOYA/FOTO: Publimetro Guadalajara)

En varias colonias siguen reportando la presencia de agua turbia saliendo de los grifos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Personal del SIAPA ha señalado que la suspensión en el servicio de varias colonias obedece a un tema de mantenimiento y no falta de agua. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“A nosotros desde el año pasado no se nos ha regularizado el servicio y otra vez estamos pidiendo servicio de pipas porque no cae el agua con presión, no sube al tinaco. Y estos señores hacen su agosto porque necesitas juntar a varios vecinos para que te surtan 10 mil litros de agua y se te acaba en tres días”, reportó una vecina de Balcones de Santa María. Otras colonias que reportan desabasto son Tlaquepaque Centro, Colonia Atlas, Jardines del Rosario y Rancho Blanco.

Del mismo modo, en varias colonias señalan que el agua que se suministra sigue saliendo turbia. Autoridades explican que se debe al arrastre de sedimentos del agua, pero el problema no se ha resuelto de fondo a pesar de las inspecciones que han realizado las autoridades desde el año 2020 cuando comenzaron las denuncias de esta situación.

Garantizan abasto en Zapopan

Una de las zonas de la ciudad con mayor afectación con la suspensión del servicio el año pasado fueron las ubicadas en el norte de Zapopan, en la zona de Tabachines y Carretera a Saltillo. El presidente municipal Juan José Frangie, señaló que este año estas colonias no tendrán problemas de suministro y que de momento la única colonia con problemas es el fraccionamiento Valle de los Molinos en la carretera a Colotlán.

Valle de los Molinos es una colonia cuya construcción se autorizó a pesar de no contar con los requisitos mínimos de servicios. En 2020 el ayuntamiento se hizo cargo de los pozos para dar el servicio a los habitantes, pero hasta el momento no todos se encuentran en operación.

“Nosotros estuvimos reparando todo este año el proceso de los pozos de agua que fueron pozos de agua que nos entregaron en muy mal estado, se los recibió el ayuntamiento en las administraciones anteriores a un fraccionador donde estaban realmente destrozados”, señaló el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

El edil reconoce que quedan dos pozos por reparar en la zona de Valle de los Molinos y que mientras tanto el servicio sigue intermitente y con horarios, pero esperan que la situación se resuelva antes que se agrave el estiaje.

Las autoridades municipales aseguran que este año no habrá tandeos como el año pasado. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Los problemas en Tlajomulco

Tlajomulco, a causa del boom inmobiliario en la década de los 2000, se construyeron fraccionamientos a diestra y siniestra sin contar con lo necesario para el suministro de agua. Los pozos en la zona no se dan abasto para los más e 200 mil habitantes que viven en la zona valle, área que va desde la carretera a Chapala hasta la avenida 8 de Julio.

Vecinos como Rancho Contento, Lomas del Mirador, Villa Fontana, entre otras, han realizado en las últimas semanas protestas y movilizaciones para reclamar a las autoridades la intermitencia en el servicio y que el agua no llega con presión a sus viviendas.

Es importante mencionar que en el caso de Tlajomulco, el municipio no tiene su servicio en el SIAPA, sino que cuenta con su propia dirección municipal de agua y drenaje.