¡Ya hay fecha para el arranque de obras de la Línea 4 de Guadalajara!: será el 15 de mayo

El gobernador señaló que no descartan la adquisición de deuda para complementar la obra vial. (FOTO: Gobierno de Jalisco)

Será el próximo 15 de mayo cuando inicien las obras para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Sobre los temas de agua, señaló que a más tardar en julio de este año iniciarán las obras para garantizar el abasto de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En rueda de prensa para explicar los alcances de la reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que las obras de la Línea 4 iniciarán con la construcción del primer nodo vial en Adolf Horn y después otro más en Periférico. La obra originalmente costaría 13 mil millones de pesos, pero se hicieron adecuaciones para que quede en nueve mil millones de pesos.

Se informó que en este proyecto la Federación aportará dos mil millones de pesos, otros dos mil millones serán estatales y cinco mil millones de pesos invertidos por la iniciativa privada. No se descarta la contratación de deuda para fondear la obra, pero de antemano analizan un recurso

“El ajusto de los alcances del proyecto a nueve mil millones de pesos, se hicieron algunos cambios, algunas modificaciones que yo creo que tienen sentido, que le dan identidad al proyecto. Estamos ya listos para arrancar. El Gobierno de Jalisco desde que se instaló la mesa de trabajo había tomado la decisión de dejar etiquetado un recurso para el primer nodo que será el punto de partida para la construcción, el nodo Adolf Horn que es uno de los nodos complejos técnicamente del proyecto”, expresó el gobernador.

El gobernador Enrique Alfaro afirmó que ya se están trabajando los últimos detalles técnicos para la conclusión del proyecto. (FOTO: Gobierno de Jalisco)

Sobre la contratación de deuda, señaló que buscarán no utilizarla. “Estamos viendo (si recurren a deuda) yo espero que pueda ser recurso ordinario, dependerá mucho de la programación presupuestal y de los flujos que nos plantee Hacienda que necesita (….) Se tomó el acuerdo de que cinco mil millones de pesos serán gestionados a través de la participación de la iniciativa privada en teoría con la presentación de una propuesta no solicitada, que estará coordinando el Gobierno Federal para que, a partir de eso y con la garantía de la tarifa que se mantendría con el componente social que hoy tiene, es decir, garantizando que la tarifa no suba, se garantizaría con eso el pago de la participación de la iniciativa privada”, explicó Alfaro.

La licitación para la intervención de la iniciativa privada en el proyecto correrá a cargo de la federación. El proyecto de L4 a Tlajomulco será coordinado por Rolando Valle, quien dejará la titularidad del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Sobre el tema del agua

Sobre los proyectos de agua, el mandatario afirmó que el acuerdo alcanzado con el presidente, habrá recursos por cerca de seis mil millones de pesos para la ejecución de tres acciones fundamentales: la terminación de la presa El Zapotillo con los ajustes técnicos, el sistema de conducción de agua desde la Presa El Zapotillo al sistema de la presa de El Salto y el acueducto que llevará de la presa El Salto a la Presa Calderón.

Se espera que la presa El Zapotillo concluya antes del cambio de gobierno. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“Este último componente es donde iniciarán las obras en unos días más, ya está por arrancar el proceso de licitación, ya están acordados los temas técnicos y ya está acordado que el primer monto licitado sea de mil 200 millones de pesos”, concluyó Alfaro.

Con estas obras afirman, se cumplirá con la demanda de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara al menos los próximos 30 años.