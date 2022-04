Tragedia en el mercado: reabren primeros comerciantes de San Juan de Dios en Guadalajara tras devastador incendio

El Mercado San Juan de Dios ha retornado a sus actividades, aunque de manera parcial. Este domingo reabrieron los primeros 540 locales del recinto, luego del incendio que se presentó el pasado jueves y que consumió casi una quinta parte de este edificio. Dichos locales se encuentran en el ala oriente, zona que no fue alcanzada por el fuego. Se espera que para mañana sean reabiertos otros mil 500 locales en la zona norte y poniente.

Según datos de autoridades, de los dos mil 994 locales que tiene el mercado, 426 fueron alcanzados por el fuego y 247 presentan pérdida total. El fuego inició en una central de carga ubicada en el extremo sur del mercado.

La zona incendiada ya se encuentra restringida y envallada para iniciar con los trabajos de rehabilitación que según la estimación inicial durarían de cuatro a seis meses, y el techo de momento estimado para la reparación sería de 40 millones de pesos.

El ayuntamiento adelantó que a partir de mañana comenzarán las entregas de apoyos económicos con montos de 10 a 30 mil pesos según la afectación, recursos a fondo perdido. En la plazoleta ubicada a espalda de Dionisio Rodríguez y Cabañas, a espaldas del mercado, se realiza la entrega de los productos.

Sin embargo, hay voces de comerciantes que reconocen que el apoyo de 30 mil pesos no les ayudará a recuperar sus mercancías, pues en algunos casos las pérdidas superan los 500 mil pesos.

“Tenemos negocios de electrónica, todo lo relacionado con las bocinas y todo eso, pero ahorita no nos han dicho nada, va a haber una cierta ayuda, pero no sabemos aún a ciencia cierta lo que nos vayan a dar (de la gente de Guadalajara) esperamos que nos echen la mano, que apoye, porque este mercadito, si que no sólo es de Guadalajara, sino es de los principales a nivel nacional”

— Alexis Barajas, comerciante damnificado