Bajan en Jalisco robos más de la mitad; homicidios y feminicidios durante el primer trimestre, informa Enrique Afaro

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Jalisco descendió la incidencia delictiva total, es decir, un 55.2 por ciento; esto se debe a que bajaron los robos, homicidios y feminicidios en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo período de 2018.

Lo anterior se refleja en números del último reporte del SNSP, donde indica que producto de la estrategia de seguridad que se implementa en el estado, en Jalisco se cometieron 10 mil delitos menos en el periodo comparado (enero, febrero y marzo) de 2018 y 2022 en delitos como robo a negocio 68%, robo a persona 39%, robo a banco 83% y feminicidios 23%.

A través de un video difundido en redes sociales, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que estos avances son resultado de la estrategia que se implementa en Jalisco en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, policías municipales, Policía del Estado, fiscalías y, en el ámbito legal, del Poder Judicial.

“Déjenme decirles la realidad con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, estas son las mismas cifras que el Gobierno Federal, no las nuestras, en el primer trimestre, enero-marzo del 2018, en los delitos de seguimiento especial, donde están los robos a personas, a negocio, a casa habitación, a vehículos, a motocicletas, a banco, todos los delitos que tienen que ver con seguridad pública, en el primer trimestre del año 2018 se cometieron 17,070 de estos delitos, hoy en el primer trimestre del 2022 son 7,641, 10 mil delitos menos contra la seguridad de las personas en tres meses, respecto a lo que sucedía en el gobierno anterior. Este es el tamaño del resultado. Hay a quien no le gusta que le vaya bien a Jalisco, a mí sí, como jalisciense me da mucho gusto poder entregar estos resultados contra todos los intereses que quisieran que fuera distinto, aquí está la realidad”, dijo.

El mandatario jalisciense también explicó que, por ejemplo, en el primer trimestre del 2018 se cometieron 5,066 robos de vehículos particulares, mientras que en el mismo período de 2022 la cifra llegó a 2,271, es decir, 2,795 menos. La disminución en este delito fue del 52.2 por ciento.

En robo a negocios, mismo período, primer trimestre, en 2018 se cometieron 4,623 robos, mientras que en lo que va del 2022, 1,474, es decir, 3,149 menos. La disminución en este delito fue del 68 por ciento.

En robo a cuentahabientes, en el primer trimestre de 2018 se cometieron 189 robos, mientras que en lo que va de 2022, 76, es decir, 113 menos. La disminución en este delito fue del 59 por ciento.

En robo a casa habitación, en el primer trimestre de 2018 se cometieron 2,151 robos, mientras que en lo que va de 2022, 668, es decir, 1,483 menos. La disminución en este delito fue del 68 por ciento.

En robo a persona, en el primer trimestre de 2018 se cometieron 3,864 robos, mientras que en lo que va de 2022, 2,341, es decir, 1,523 menos. La disminución en este delito fue del 39.4 por ciento.

En robo a bancos, en el primer trimestre de 2018 se cometieron 12 robos, mientras que en lo que va de 2022, 2, es decir, 10 menos. La disminución en este delito fue del 83.3 por ciento.

En robo a vehículo de carga pesada, en el primer trimestre de 2018 se cometieron 238 robos, mientras que en lo que va de 2022, 82, es decir, 156 menos. La disminución en este delito fue del 65 por ciento.

En los delitos que tienen que ver con la vida de las personas, homicidios, en víctimas de agresión directa, en el primer trimestre de 2018 se tuvieron 483 víctimas, mientras que en lo que va de 2022, 381. Las víctimas por agresión directa bajaron 21% con respecto a 2018.

“Hoy registramos el número de homicidios dolosos más bajo de los últimos años. En el primer trimestre del año, los resultados se van viendo. ¿Esto es suficiente? No, pero es una muestra de que vamos por el camino correcto”, afirmó el Gobernador Enrique Alfaro.

En delitos relacionados con la violencia de género también hay reducciones importantes y la tendencia se mantiene a la baja, ya que los feminicidios bajaron 23.1 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2018.

Afirmó que aún falta mucho trabajo por hacer, pero que la estrategia de seguridad va dando resultados y en un esfuerzo compartido, se regresará la paz y tranquilidad a las familias jaliscienses.

Finalmente, el Gobernador reiteró que el trabajo de localización de personas desaparecidas es una prioridad para este gobierno y que continuarán las acciones por parte de la autoridad estatal y las que se suman en acompañamiento de colectivos y familiares de desaparecidos.