La Banda de Música de Jalisco se une a los festejos por el Día de Star Wars con un concierto gratuito

La saga Star Wars es uno de los contenidos galácticos más exitosos del mundo, que desde hace más de 43 años ha logrado conquistar a millones personas a través de sus historias de ficción, quienes se han dejado sorprender con las batallas entre el lado oscuro y los Jedi. Debido a su éxito, los fanáticos instauraron un día dedicado a Star Wars, el cual se celebra anualmente 4 de mayo y es conocido como May the 4th be with you.

Fanáticos de todo el mundo festejan el día de Star Wars, la saga de películas ciencia ficción de George Lucas que cautivó a miles de espectadores con una serie de actividades alrededor del mundo.

Por este motivo, la Banda de Música del Estado de Jalisco se suma a este evento especial al cual denominaron Cine galáctico para brindar un concierto especial en el Edificio Arroniz, además de la proyección del Episodio III: La venganza de los Sith, de George Lucas.

Que la ‘fuerza’ te acompañe en el concierto sinfónico de Star Wars

¿Cuándo y dónde se realizará?

El concierto se realiza este 4 de mayo a las 19:30 horas en el Edificio Arroniz (Reforma y Jesús González Ortega). Entrada gratuita. Pueden ir disfrazados.

Cine galático en Guadalajara. Que la fuerza te acompañe este 4 de mayo. (Foto: Cortesía.)

Una saga de décadas

La primera de las películas fue Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza , llegó en el año 1977. Continuó con Star Wars: Episodio V: El Imperio contraataca en 1980. Y finalizó en esa década con Episode VI: Return of the Jedi.

