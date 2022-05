Reciclaje se convirtió en conflicto: protestan chatarreros en Tlajomulco porque acusan no los dejan trabajar

Empleados y dueños de empresas recicladoras de Tlajomulco se manifestaron esta mañana para exigir a las autoridades que les otorguen las licencias municipales que requieren para seguir operando.

Acusan que de manera arbitraria el municipio comenzó a negarles autorización y denuncian sería porque existe el interés de dar en concesión el servicio de reciclaje de basura a una empresa extranjera.

El municipio por su parte defendió su actuación, al señalar que la negativa es a darle licencia a aquellas chatarreras que no acreditan el origen de los productos que compran ni su destino.

La protesta

Cerca de las 10:00 horas de este miércoles, un grupo de aproximadamente 500 empleados de diferentes empresas chatarreras se reunieron en el Camino a San Sebastián El Grande y la avenida JesúsGonzález Michel para movilizarse en vehículos al Centro Administrativo Tlajomulco en la cabecera municipal.

“Estamos un grupo del ramo de los recicladores, chatarra, cartón, todo el gremio del reciclaje, con la inconformidad porque nos están haciendo revocación de licencias. Tenemos dos años peleando y cumpliendo nosotros con nuestra documentación y simplemente llegamos al Centro de Tlajomulco y nos mencionan que no están dando licencias para este giro”, acusó Fernando Alzaga, representante de los chatarreros.

Acusaron que el reciclaje de la basura pretenden que se privatice a particulares, a partir de la puesta en operación de una planta de reciclaje en el predio de La Cajilota que será concesionada a una empresa privada de origen escocés.

“De manera extraoficial se dice qué hay intereses políticos y personales detrás de esto y precisamente se habla acerca de estos temas, que es por la privatización”, agregó el dirigente.

El grupo acudió al Centro Administrativo donde se realizó una protesta. Una parte del grupo fue recibida por los funcionarios municipales para el establecimiento de una mesa de diálogo.

El ayuntamiento afirma que la medida es para acreditar estos giros y evitar irregularidades en la compra y venta de chatarra. (FOTO: Héctor Escamilla)

La respuesta del municipio

El municipio señaló que se busca poner en cintura a estos establecimientos para evitar que se conviertan en centros de recepción de mobiliario robado.

“En Tlajomulco hay un grave problema de robo de infraestructura municipal, como lámparas, cables, bolardos y otros objetos, los cuales se ha detectado que son vendidos en este tipo de negocios. El mismo problema afecta a los ciudadanos de ciertas zonas del municipio, a quienes les roban canceles, protecciones, tubería, cableado y autopartes, con lo que ven afectado su patrimonio”, señaló la justificación del municipio.

El ayuntamiento señaló que además de la revisión de estos giros para que no vendan o compren estos artículos, afirmaron que las chatarreras que no han recibido la actualización de su licencia son aquellas que no han acreditado el origen y destino de los productos que comercializan. Si demuestran que están en norma podrán acudir para revisar el estatus de su refrendo.