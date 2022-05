No se cambiará el uso de suelo alrededor de una polémica avenida en Guadalajara, promete el alcalde tapatío

Luego de las denuncias de vecinos de Huentitán quienes acusaron anomalías en la construcción de una vialidad, la llamada Avenida Troncal, por los daños que genera a un predio contiguo a la barranca del Río Santiago, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, defendió la obra y aseguró que dicha avenida será meramente para temas de conectividad y prometió que no habrá cambios de uso de suelo de ningún tipo en el predio conocido como El Disparate.

El Disparate ha sido un terreno que por años fue protegido por ambientalistas porque se encuentra en la mira de las empresas inmobiliarias por su envidiable vista a la barranca. En 2010 el exgobernador Emilio González Márquez quizo construir ahí la Villa Panamericana para la justa deportiva de 2011; pero una férrea defensa de diferentes organismos lo impidió.

Colectivos aseguran que fincar en la zona sería de consecuencias medioambientales desastrosas, pues descargas y destrucción de la flora terminará impactando a la parte baja de la barranca, que es de una enorme biodiversidad.

“No se van a cambiar los usos de suelo, no va a haber vivienda en todo este polígono, no se van a permitir desarrollos inmobiliarios de ningún tipo, ni horizontales ni verticales, no habrá cambios en los planes parciales. La troncal se estña construyendo para conectividad de la zona”, afirmó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Los vecinos aseguran que es inecesario construir una vialidad de más de 30 metros de ancho, concreto hidráulico y de primer mundo en un predio despoblado, cuando finalmente llegará al mismo punto que otras vialidades que ya se encuentran construidas en la zona. Es por ello que afirman que la obra es para eventualmente se pueda urbanizar en El Disparate.

La vialidad inició su construcción en 2020 y aún le queda cuando menos un año de trabajos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Inversión privada detrás de la obra

Otra de las denuncias de los vecinos de Huentitán fue que al cuestionar a los trabajadores del proyecto quienes estaban detrás de la obra, les informaron que era el ayuntamiento de Guadalajara. Esto afirmaron era anómalo, pues quien debe construir esa vialidad es la empresa Operadora Hotelera Salamanca (OHS) como una de las contraprestaciones pactadas para recibir a cambio los terrenos de Iconia, ubicados en Periférico Norte y Calzada Independencia, a dos kilómetros de distancia.

El edil aseguró que el ayuntamiento si bien supervisa, la obra de 350 millones de pesos la está pagando la empresa OHS y no hay irregularidades en la edificación.

“Es 100% con recurso de privados, por la contraprestación. El ayuntamiento no está invirtiendo un sólo peso en la troncal, ni lo hará, porque es la obligación contractual que tiene la empresa”, concluyó Lemus.