Alcalde de Tlajomulco arroja basura a empresa recolectora por incumplida

El alcalde Salvador Zamora Zamora acudió a las afueras de la empresa Caabsa Eagle a dejarles desechos que no han recogido y dio un ultimátum de diez días para corregir el mal servicio de recolección, manejo y disposición final de la basura en Tlajomulco de Zúñiga.

Zamora Zamora arribó este martes manejando un camión compactador repleto de basura que permanecía en calles de diversas colonias desde las últimas semanas, para descargarla afuera de la empresa ubicada en la Colonia Arcos Vallarta, de Guadalajara.

Alcalde de Tlajomulco, arroja basura a empresa recolectora incumplida. (Foto: Cortesía.)

Lo anterior como muestra de inconformidad por el mal servicio de Caabsa que genera afectaciones a la salud pública, al medio ambiente y al patrimonio de las personas.

“Estamos cansados de que Tlajomulco así como la ciudad esté acumulando cada día más basura, ya estuvo bueno de aguantar a este concesionario que desafortunadamente ha incumplido con su obligación de recoger, trasladar y depositar la basura y hoy venimos a traerle la basura que no recoge en las colonias de Tlajomulco”, sentenció el Alcalde.

“Desde el 2006 esta concesionaria tiene secuestrado el servicio de recolección de basura de la ciudad y es un tema que ya no podemos tolerar. No solamente es Tlajomulco, también son los municipios de Tonalá, El Salto y Guadalajara que padecen un problema añejo que no se ha podido solucionar y ya estamos cansados”.

El contrato establece un pago mensual de 13 millones de pesos que puntualmente hace el municipio a Caabsa, 156 millones de pesos al año, sin embargo Zamora Zamora advirtió que, si el servicio no mejora en diez días, se seguirá una ruta jurídica para revocar la concesión.

Además, la firma utiliza indebidamente una planta de transferencia de basura en Tlajomulco como un vertedero de desechos domésticos y de manejo especial, incumpliendo reiteradamente con diversas prórrogas impuestas por el municipio para hacer la limpieza y remediación de la zona.

Lo anterior ha retrasado el arranque de la construcción del centro integral de aprovechamiento de residuos denominado TúPlanta, que permitirá reutilizar casi el 100 por ciento de las 700 toneladas de basura que genera el municipio diariamente.

“Hago un llamado a los presidentes municipales que tienen la concesión con CAABSA a que unamos esfuerzos para tomar con determinación una decisión y que se pueda resolver ya finalmente el tema de la basura de la ciudad”, añadió el Edil.

El servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de la basura en Tlajomulco fue concesionado desde el año 2006, en la administración que encabezó Andrés Zermeño Barba, por un periodo de 20 años, es decir que la concesión tiene una vigencia de cuatro años más para concluir hasta el 2026.

Inmediatamente de que el Alcalde dejó cinco toneladas de desechos a las afueras de CAABSA, arribaron hasta cuatro camiones de la empresa a limpiar. Así de pronto queremos que levanten la basura de las calles de Tlajomulco, dijo Zamora Zamora.

