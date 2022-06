Alcalde de Guadalajara se inconforma con el de Tlajomulco por irle a tirar basura a su municipio

La manifestación que este martes realizó el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, ha escalado a un conflicto político con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Zamora, en protesta por las irregularidades de la empresa Caabsa que gestiona la recolección y disposición final de residuos, dejó cinco toneladas de desechos afuera de las oficinas de la empresa. No obstante, el alcalde tapatío se inconformó por las formas, pues afirma que por un lado el municipio debe velar para que no se tiren desechos en el espacio público y consideró que fue una falta de respeto la acción del presidente municipal de Tlajomulco. El acto de Zamora además inconformó a los vecinos de la empresa en la calle Morelos, colonia Arcos Vallarta.

Lemus pidió una disculpa del alcalde Zamora y señaló que este tipo de acciones solamente perjudican la lucha que tienen los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara para resolver el tema de la basura.

“Yo como alcalde debo de exigir ese respeto, que no se tire basura y que no se traigan problemas de otros municipios a Guadalajara. En congruencia, si el problema está en Tlajomulco, lo que debió haber hecho el alcalde de este municipio es haber clausurado La Cajilota (central de transferencia mal operada por Caabsa) y no haber traído cinco toneladas de basura a tirar a una banqueta de Guadalajara. Por eso le pido a Salvador Zamora que nos mantengamos en el diálogo y la propuesta: todos sufrimos el pésimo servicio de Caabsa, pero para poder encontrar una solución debemos mantenernos unidos, porque lo que Caabsa quiere es precisamente la desunión entre nosotros. Si queremos todos unidos presionar y poner plazos a Caabsa lo debemos de hacer en equipo”, sentenció el alcalde Lemus.

A decir de Lemus, un grupo de vecinos de Arcos Vallarta incluso solicitó al ayuntamiento de Guadalajara basura para ir y vengarse a Tlajomulco e ir a dejarla a la presidencia municipal donde despacha Zamora. Lemus dijo que logró mediar y evitar que esta situación creciera.

El ayuntamiento de Tlajomulco aseguró que si las oficinas hubieran estado en otra ciudad, igual hubieran llevado para allá. (FOTO: Gobierno de Tlajomulco)

Se le cuestionó a Lemus si se multaría al alcalde por tirar basura en la vía pública, pero Lemus advirtió que sí si lo vuelve a hacer.

Responde el ayuntamiento de Tlajomulco

Por medio de sus redes sociales el presidente municipal de Tlajomulco respondió a los señalamientos del alcalde Lemus. Es un texto donde no se disculpa, pero expone que no pretendía faltar el respeto al municipio de Guadalajara:

“Al respecto, le quiero decir con mucho respeto y con el ánimo de construir, que yo también quiero y le tengo un profundo respeto a Guadalajara y a su gente. Nuestra protesta no buscó afectar a los ciudadanos, ni a la ciudad, al contrario, es a favor de ella. Si la oficina de Caabsa estuviera en Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Querétaro, Ciudad de México o donde sea, allá hubiéramos llevado nuestro mensaje”, cita la respuesta de Zamora.

Afirmó el edil que Caabsa le ha faltado al respeto a los habitantes de Tlajomulco: “Estoy de acuerdo con el presidente Lemus, este no es un asunto de un municipio en particular. El tema del manejo de residuos es un problema de toda el Área Metropolitana y ha llegado a niveles insostenibles, y por eso presidente, para este tema y muchos otros cuenta con un aliado y cuenta con Tlajomulco”, concluye Zamora.