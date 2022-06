A tres años de distancia, no llega la justicia para víctimas del choque provocado por el futbolista Joao Maleck

La mañana del 23 de junio de 2019, el futbolista Joao Maleck provocó un accidente automovilístico en el cruce de la avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos de Zapopan que derivó en la muerte de una pareja de recién casados.

A tres años de distancia, la familia de una de las víctimas sigue en búsqueda de justicia, pues acusan que la sentencia que se dio a Maleck fue laxa sin tomar en cuenta las agravantes del hecho, como que conducía a exceso de velocidad (más de 120 kilómetros por hora en una zona de 40) y además se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El caso de Maleck generó importantes reacciones en la sociedad jalisciense, principalmente indignación, por la manera como, incluso autoridades, buscaron los medios para que el muchacho evadiera su responsabilidad, ejemplo fue que la prueba de alcoholemia sólo se le realizó varias horas después del fatídico percance.

Familiares de una de las víctimas, de María Fernanda Peña Álvarez Ugena, mantienen la lucha jurídica para que se sancione a Maleck. Si bien el muchacho estuvo año y medio en prisión, jueces de Jalisco le dieron de sentencia sólo tres años, ocho meses y 15 días. Por tratarse de un primodelincuente y además ser una sentencia menor a cuatro años, Maleck fue dejado en libertad con los beneficios de la ley.

La familia de María Fernanda pugna porque se incremente la sanción a Maleck, recurriendo incluso a tribunales federales. (FOTO: Héctor Escamilla)

“Lo cierto es que la familia ni nosotros hemos estado de acuerdo con dicha sanción porque no es ejemplar, porque no se considera una de las agravantes, porque hay una confusión de parte de las autoridades, así lo queremos nosotros catalogar, pues al decir que como es homicidio a titulo de culpa grave ya no se toma en cuenta una de las agravantes”, señaló Anuar Salvador García Gutiérrez, abogado de la familia de María Fernanda.

A decir del abogado, se encuentran en espera de una sentencia de un juicio de amparo ante el Tercer Tribunal Colegiado de materia penal del Tercer Circuito para que se emita una nueva sentencia mayor a Maleck. La pena mayor sería de hasta ocho años de cárcel.

Informó el litigante que la defensa del futbolista ha buscado la reducción del monto de la reparación del daño, aunque afirman, el tema del dinero no es algo que interese a los deudos de María Fernanda.

Por su parte el futbolista ha retomado su carrera; pues después de un primer intento fallido, ahora sí Joao Maleck jugará con el Tepatitlán en la Liga de Expansión en el Torneo de Apertura. El equipo dedicó ayer un tuit para anunciar la contratación, lo cual no fue bien visto por parte de los familiares de las víctimas del choque que protagonizó.

Hay historias que no nacieron para contarse, pero sí para escucharlas y aprender de ellas



Hoy hacemos un llamado, para que no olvidemos que una mala decisión nos puede cambiar la vida



🇱🇦 ¡Bienvenido a tu nueva casa, Joao Maleck, esta es tu familia alteña! 🇱🇦#SomosAlteños 🔵🔴 pic.twitter.com/0I8sOLbNLc — Tepatitlán FC (@TepatitlanFC) June 23, 2022