Uno de cada cuatro hogares de Jalisco sufrieron el despido laboral de algún integrante durante la pandemia

La investigación desarrollada por el IIEG señala que las familias que tuvieron un familiar con cuadro grave de Covid sus deudas se dispararon y no han podido recuperarse. (Alfonso Hernandez Martinez/FOTO: Publimetro Guadalajara)

Durante la pandemia por el Covid-19 en Jalisco, al menos 28.7% de los hogares de la entidad reportaron que alguno de los integrantes perdió su empleo, debido a los recortes que realizaron las empresas. La cifra es preocupantes porque en uno de cada tres de estos hogares con alguna persona despedida, se perdieron dos o más fuentes de empleo.

Estas cifra son resultado de un estudio desarrollado por el Instituto de Información, Estadística y Geográfica (IIEG) para conocer los alcances de la pandemia en la entidad.

A pesar que se retomó la reactivación económica en Jalisco, la investigación revela que en los hogares donde dos o más personas perdieron su trabajo o fuente de ingresos a causa de la pandemia, el 21.2% dice no haber regresado a trabajar o no encontraron otra fuente de ingresos, mientras que el 26.9% comenta que sí regresaron a laborar, pero no todos.

Se informó que la pandemia no sólo afectó en los empleos, sino en su calidad. El 60.3% de los hogares mencionaron haber observado disminuciones en sus ingresos, ya sea mucho (17.9% de los hogares) o algo (42.4%), mientras que el 36.9% mencionó que los ingresos se mantuvieron igual, y sólo para el 2.4% aumentaron los ingresos.

La mitad de los hogares tuvieron algún enfermo por Covid

El reporte que hace el IIEG menciona que el 53.6% de los hogares de Jalisco tuvieron una persona que enfermó de Covid-19 y el 24.1% de los casos la enfermedad se desarrolló de forma grave.

Este tema también impactó en los bolsillos; en los hogares donde hubo algún enfermó grave de Covid-19, el 67.2% menciona que sus ingresos se vieron disminuidos respecto a los que tenían antes de la pandemia.

Más de la mitad de los hogares de Jalisco acusa tener reducción de sus ingresos tras la pandemia por el coronavirus. (Alfonso Hernandez M./FOTO: Publimetro Guadalajara)

El 38.7% de los hogares menciona que han aumentado sus deudas respecto a las que tenían antes de la pandemia. Se observa que en los hogares donde alguno de los miembros del hogar perdió su trabajo o fuente de ingresos, el 56.8% de estos aumentaron sus deudas.

“Sin duda es un dato muy, muy alarmante, debido a la inflación que estamos transitando en el país, las deudas se vuelven en una carga importante en la economía de los hogares”, comentó Augusto Valencia, titular del Instituto.

Hay otro dato que se destaca, pues a pesar de las indicaciones de las autoridades, más de la mitad de los hogares no tuvieron integrantes que pudieran hacer “home office” o actividades por medios remotos.