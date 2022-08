Feministas de Jalisco exigen sanciones por omisiones y declaraciones en caso de Luz Raquel Padilla

Integrantes del colectivo feminista Las Paritaristas realizaron varias actividades para reclamar la actuación de las autoridades con la investigación en el caso de Luz Raquel Padilla, mujer muerta por quemaduras el mes pasado.

Las manifestantes denunciaron deficiencias y fallas en el protocolo de investigación sobre este incidente y acusaron a las autoridades de revictimizar a la joven.

Al primer punto a donde acudieron fue a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja en contra de autoridades administrativas y procuradoras de justicia por las omisiones que habrían derivado en el feminicidio de Luz Raquel y la cadena de omisiones que se cometieron por parte de estas autoridades.

“Pedimos un pronunciamiento a todas las autoridades, que realmente se pongan a trabajar. Desde Las Paritaristas ofrecemos una capacitación. Esperamos que la Comisión se pronuncie con medidas cautelares y meteremos los recursos jurídicos necesarios para que, con la Ley Ingrid, sepan que en Jalisco se debe respetar”, expresó Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas.

Las manifestantes acudieron posteriormente a clausurar simbólicamente el antiguo Palacio Municipal de Zapopan y el Centro Integral de Servicios de Zapopan, así como la Comisaría Municipal. En este lugar recriminaron las omisiones para dar seguridad a Luz Raquel a pesar de que solicitó protección. También solicitaron una disculpa pública del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, por las declaraciones donde aseguran minimizó el caso.

Las manifestantes realizaron clausuras simbólicas de las diferentes instalaciones. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Finalmente, en caravana, acudieron al Palacio de Gobierno, donde al grito de “Justicia para Luz Raquel” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, el colectivo pegó calcomanías con la leyenda “Clausurado Patriarcado” y encintó las instalaciones.

Las integrantes de Las Paritaristas advirtieron que seguirán las movilizaciones en tanto no se corrijan las deficiencias por el incidente de Luz Raquel.

Las manifestantes adelantaron acciones legales en contra de las acciones de la autoridad. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Piden apoyo del gobierno federal

La Fiscalía de Jalisco informó que solicitó asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con la carpeta de investigación que se aperturó por los hechos en los que perdió la vida Luz Raquel.

Se informó que la semana pasada personal de la Fiscalía de Jalisco acudió a la Ciudad de México con la finalidad de entregar las solicitudes correspondientes con las cuales se realizó la petición oficial a ambas dependencias para que de así considerarlo, y en el marco de sus atribuciones, puedan coadyuvar con las investigaciones que se realizan en torno a estos hechos.

La intención de esta solicitud es que tanto la FGR como la SSPC brinden asistencia técnica de así considerarlo necesario a la Fiscalía de Jalisco en los actos de investigación que se están llevando a cabo.