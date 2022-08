Denuncias contra empresa inmobiliaria de Guadalajara acusada de fraude se incrementan

Este domingo se elevó a 130 las denuncias contra la empresa inmobiliaria AJP que habría ejecutado fraude millonario contra sus inversionistas. También esta mañana concluyó la diligencia en las dos fincas de Paseo de los Virreyes y la colonia Ladrón de Guevara donde se confiscó información de los impagos que derivaron en la quiebra de esta persona moral.

El dueño de la compañía se suicidó este sábado por la tarde cuando se percató que la Fiscalía catearía su domicilio.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Fiscalía de Jalisco a través de su Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros.

La Policía de Investigación acudió a un domicilio en Paseo de los Virreyes para concretar dicha diligencia y fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Al ingresar a la finca fue localizado una persona de sexo masculino sin vida, se presume como la persona señalada en las denuncias.

Las oficinas fueron vandalizadas por inversionistas que perdieron en algunos casos, hasta 50 millones de pesos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

La víctima fue reconocida como Luis Oswaldo Espinosa, propietario de la empresa de bienes raíces Asesores Jurídicos Profesionales, que fue denunciada este viernes por decenas de sus clientes. El hombre publicó en sus redes sociales un video reconociendo la insolvencia de su empresa para pagar a sus clientes las inversiones.

“A partir de la pandemia no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobrehipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas. Actualmente ya no puedo seguir adelante”, cita en el video. Luis Oswaldo Espinosa asume toda la responsabilidad del fraude y exime de cualquier responsabilidad al resto de su familia de quienes dijo han sido víctimas de amenazas.

Cabe destacar que durante la agresión, el personal ministerial resultó ileso salvo aturdimiento por los disparos que realizó la persona localizado al interior del domicilio.

Además también se ejecutó otro cateo en un domicilio de la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, en donde se aseguraron diversos documentos relacionados con la posible comisión del delito del fraude. Los dos cateos culminaron la mañana de este domingo donde se retiraron cajas con documentos.