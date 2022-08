En el Centro Tapatío, dueños de casonas históricas prefieren abandonarlas que restaurarlas

El Centro de Guadalajara es el principal polo de turismo para la ciudad. No obstante, muchas de las fincas en este polígono se encuentran en el abandono por los altos costos y requisitos que requieren su mantenimiento.

Información relacionada: Delincuencia organizada en Jalisco deja sus cadáveres hasta en parques públicos

Censos de las autoridades revelan que en el Centro Histórico hay tres mil 800 cuentas prediales de las cuales 350 fincas con valor histórico o patrimonial se encuentran en condiciones de deterioro. De ellas 101 están en condiciones críticas y 55 en situación ruinosa y en riesgo de colapso

Al tratarse de propiedades privadas, la autoridad tiene limitaciones para intervenir estas fincas, por lo que la responsabilidad recae sobre los propietarios. Los procesos restaurativos son costosos, pues las intervenciones deben ser supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) usando los materiales propios de la época y deben contar con la anuencia de especialistas en restauración.

Este año se invertirán 10 millones de pesos en el programa de restauración del Centro, con la esperanza de ampliarlo a 20 millones en 2023. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Ante lo elevado que es mantener estas posesiones, se ha identificado el fenómeno que muchos dueños esperan que el tiempo haga su trabajo y la destruya para eventualmente usar el lote para algo nuevo. Sin embargo, esta estrategia, no sólo es peligrosa, por la afectación en materia de Protección Civil y la amenaza de derrumbes, sino que es infructífera: los dueños de la casa deberán reconstruir el inmueble en las condiciones previas a su desplome.

“Las fincas que se encuentran en el primer cuadro tienen un carácter de protección histórica, se puede tumbar por más abandonada que esté, a menos que tuviera un problema estructural y que pusiera en riesgo a la ciudadanía”, expresó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Lanzan programa de recuperación de fincas y fachadas

El ayuntamiento de Guadalajara destinará 10 millones de pesos este año, con la posibilidad de extenderlos a 20 millones en 2023, para la recuperación de fincas. Se inició con ocho de ellas ubicadas sobre la avenida Hidalgo y se pretende intervenir varias casonas, incluso homologando colores y criterios de toldos y anuncios.

“Tenemos fincas que están de todos colores, que no can acorde a la paleta del Centro Histórico. Alguien tiene un negocio que su logotipo es rosa y lo pinta de rosa, otro verde fosforescente. Tenemos muchas fincas que no respetan un reglamento o una imagen”, expresó Juan Manuel Mungúia, superintendente del Centro Histórico.

El programa de restauración de fincas del Gobierno de Guadalajara busca dar una imagen homologada al primer cuadro. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El proyecto “Rescatamos el Centro Histórico” contempla la intervención total a futuro de 2 mil 200 metros cuadrados de fachadas en la Zona Centro de la ciudad.

Incluye la intervención de fachadas, toldos y letreros de los espacios comerciales y fincas del Centro Histórico, adaptándola a las características urbanísticas propias de este espacio.

Además del ayuntamiento, intervendrán en el proyecto el Gobierno de Jalisco, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo, Sistema DIF y Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), DIF y Obras Públicas Guadalajara.

Quienes realicen los trabajos de restauración serán personas desempleadas o en condición de indigencia que serán capacitados en labores de restauración.

A estas acciones se suman al programa de Iluminación Dinámica, iniciativa de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), que comprende corredores iluminados como el Paseo Alcalde con un polígono conformado por los trazos de Paseo Alcalde, de Reforma a Prisciliano Sánchez; avenida Hidalgo, de González Ortega a Pedro Loza; Pedro Moreno, de Liceo a Humboldt; así como las fachadas en edificios circundantes a la Cruz de Plazas.