Pese a inconformidades, alistan arranque de obras en la avenida Enrique Díaz de León

A pesar de ser una de las avenidas más transitadas de la ciudad, desde hace años la vialidad no recibe una “manita de gato”. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Autoridades estatales y municipales iniciaron con los trabajos de socialización para el arranque de las obras de la avenida Enrique Díaz de León, que será remodelada y en una primera etapa el proyecto abarcará desde la avenida Washington hasta la calle Hospital.

Este fin de semana, trabajadores estuvieron realizando el reparto de volantes para anunciar las rutas alternas que se ubicarán sobre las calles de Gregorio Dávila y Cruz Verde.

No todos los vecinos están de acuerdo con las obras, el pasado viernes vecinos del barrio de la Capilla de Jesús se manifestaron en el mercado pues no están de acuerdo con que la calle Gregorio Dávila opere como ruta alterna en lo que se realizan los trabajos. A varios de estos vecinos les han advertido que debido a esta ruta alterna, algunos coches no se podrán estacionar junto a las aceras.

Las obras que están por iniciar para la rehabilitación de la avenida Enrique Díaz de León se compondrán de dos etapas en su primera fase: el ayuntamiento de Guadalajara se encargará de la rehabilitación de banquetas desde avenida Washington hasta avenida Hidalgo, mientras que el gobierno del Estado intervendrá las banquetas desde Hidalgo hasta Hospital.

Se ensancharán las banquetas y el cableado será subterráneo. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

También la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) reemplazará la plancha de concreto de los carriles de circulación desde Juan Manuel a Hospital.

“Está preparado el tema también de bajar los cables, se van a ampliar las banquetas, va a haber iluminación, va a haber arbolado, toda la inclusión urbana del entorno”, expresó el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontíveros Balcazar.

Guadalajara entregó el contrato para la rehabilitación de banquetas a la empresa a Consorcio de Constructoras SA de CV por un monto de 19.4 millones de pesos.

Se informó que las obras tendrán una duración de cinco meses y eventualmente la segunda etapa abarcará hasta la avenida Circunvalación.