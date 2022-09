Multa de 400 mil pesos a salón de eventos que permitió fiesta clandestina con menores en Guadalajara

El ayuntamiento de Guadalajara solicitará la sanción máxima, una multa que podría superar los 400 mil pesos, en contra de los dueños del salón donde se registró el fin de semana una fiesta clandestina con menores de edad en un predio de Huentitán El Alto y que fue clausurada por elementos de la policía municipal de Guadalajara.

Las autoridades señalaron que los organizadores fueron adolescentes, por lo que no podrían proceder contra ellos, aunque si se realizarán notificaciones.

La fiesta ocurrió en un salón en el cruce de Joaquín Romero y la calle Esmeralda. La autoridad intervino después que llegaron reportes de personas intoxicadas, una riña e incluso una persona atropellada.

El evento era para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidad de Guadalajara, por lo cual había jóvenes de cerca de 25 preparatorias. El cover era de 70 pesos por persona, 50 pesos de descorche y la venta de cerveza al interior.

Oficiales acudieron y en el inmueble se escuchaba música a volumen alto y un portón cerrado de donde entraban y salían jóvenes. Afuera de la finca se encontraba una ambulancia cuyo personal refirió que no les permitieron el ingreso para verificar el reporte de supuestos intoxicados.

La autoridad clausuró el sitio porque superaban los decibeles permitidos y la venta ilegal de alcohol a menores. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Los elementos de la policía municipal solicitaron el ingreso a personas que aparentaban ser menores de edad y quienes estaban custodiando el ingreso, pero se los negaron. La autoridad intervino a pesar de la restricción y se detectó que había entre mil 500 y dos mil personas en el inmueble, mismos que comenzaron a retirarse gradualmente.

No se confirmaron personas intoxicadas ni la presencia de drogas en el lugar. El área de Justicia Cívica realizó una medición del sonido y se superaron los niveles de ruido permitidos, por lo que se emitió un apercibimiento.

Personal de Inspección y Vigilancia levantó un acta por no contar con licencia, por la realización del evento sin permiso y por venta de cerveza a menores de edad, y debido a esto se realizó la clausura del establecimiento. El inmueble fue desalojado por completo alrededor de las 3:00 horas.

“Me parece una gravísima irresponsabilidad que se desarrollen este tipo de fiestas que no cuentan con medidas de protección civil, que no tienen un permiso municipal, que no tienen vigilancia de parte de la policía y sobre todo que cuenten con la anuencia de algunos liderazgos estudiantiles”, criticó el alcalde Pablo Lemus.

Lemus reconoció que se estaban vendiendo bebidas adulteradas e hizo un llamado a los directivos de la Universidad de Guadalajara