Finalmente reinicia construcción de la Presa El Zapotillo en Jalisco para dotar de agua a Guadalajara

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunciaron esta mañana el reinicio de las obras de la presa El Zapotillo con la cual se dotará de agua la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Dicho reinicio de obras ocurre después de varios años de suspensión de trabajos por la lucha de los pueblos de Acasico, Temacapulín y Palmarejo para evitar la inundación de sus comunidades. Desde 2014 existía una suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que frenaba cualquier seguimiento al proyecto.

A finales del año pasado se logró un acuerdo con el gobierno federal para que pudiera reanudarse la construcción de la presa con garantías físicas que no habrá un llenado total de la presa. La presa contará con unos vertedores o ventanas que no permitirán que el nivel de agua supere los 40 metros de altura y de este modo no afectará ninguna de las comunidades.

Originalmente El Zapotillo tendría una cortina de 105 metros de altura para dotar de agua también a la ciudad de León, Guanajuato, pero sólo se autorizó una cortina de 80 metros de altura, llenado con el que sólo se beneficiará a Jalisco y deja fuera a Guanajuato de la ecuación.

“Ya no se van a inundar por una decisión que se tomó y una solución técnica, realmente alternativa” — Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Inicia la conexión desde El Zapotillo hasta Guadalajara

La presa por si sola no basta. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla una bolsa de cuatro mil 770 millones de pesos para hacer el acueducto que llevará el agua desde El Zapotillo a la Zona Metropolitana de Guadalajara. El proyecto implica hacer una conexión que lleve hacia la presa La Red, luego a la Presa El Salto y después a la Presa Calderón, donde se suministrará el agua para la ciudad.

“Estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México, la ciudad de Guadalajara tiene un déficit el día de hoy de un 1.5 metros cúbicos por segundo. Con este sistema y una inversión de casi seis mil millones de pesos que se va a realizar en toda esta gran apuesta vamos a lograr llevarle a la ciudad tres metros cúbicos por segundo y habremos de resolver un problema que tenía 40 años discutiéndose”, expresó Alfaro.

Se estima que las obras pudieran estar concluidas en 2024.

