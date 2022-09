Línea 4 y obra pública, puntos claves en los informes de alcaldes de Guadalajara y Tlajomulco

Concluyó la semana de los informes de gobierno de los alcaldes de la Zona Metropolitana con los ediles de Tlajomulco, Salvador Zamora y Guadalajara, Pablo Lemus.

En el caso de Tlajomulco, se destacó el inicio de la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, los avances en materia de innovación gubernamental y la recuperación tras la pandemia del Covid-19, mientras que en Guadalajara se destacó el tema de obra pública, los apoyos a los damnificados por el incendio en San Juan de Dios y las acciones para la mejora de servicios públicos coordinados con Zapopan.

Tlajomulco celebra llegada de la Línea 4

Tlajomulco es el bastión del proyecto político de Movimiento Ciudadano y ello fue destacado durante el informe del alcalde Salvador Zamora.

“Hace 12 años había quienes decían que Tlajomulco era el patio trasero de la ciudad, y hoy Tlajomulco reafirma su lugar como la puerta de entrada a la ciudad de Guadalajara. Pasamos del Tlajomulco de nadie, al Tlajomulco que es tuyo, de todas y todos”, sentenció el alcalde en su mensaje.

El edil mencionó la relevancia de la construcción de la Línea 4 para beneficiar a 300 mil personas y lograr la conectividad que requiere el municipio con el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez retomó que se impulsará este proyecto de la Línea 4 para antes que concluya la administración, sin embargo anunció que también apoyarán para completar obras como el Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara y un plan integral para resolver los problemas en la avenida López Mateos. En este último no se descarta un segundo piso o un sistema BRT.

Zamora también destacó en su discurso la defensa que se ha hecho de las áreas verdes del municipio, particularmente del bosque de La Primavera.

Durante el evento en Tlajomulco Salvador Zamora destapó sus intenciones de gobernar en Jalisco. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Sobre uno de los temas más críticos, el déficit de agua en el municipio, Zamora indicó que se han invertido más de mil 500 millones de pesos en obras de captación, distribución, potabilización, suministro y saneamiento.

En materia de innovación gubernamental, Zamora mencionó que durante el último año fueron derribadas las ventanillas para implementar los Puntos de Atención Personalizada y aglutinan 473 trámites que ofrece el municipio.

Finalmente en materia de seguridad el funcionario destacó la operatividad del sistema de videovigilancia C4 que explican ha ayudado a reducir la incidencia delictiva y el robo de vehículos.

Lemus destaca obra pública

En el Parque Agua Azul se desarrolló el informe del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro donde presentó pocas cifras y más bien destacó incidencias en el primer año de actividades.

Lemus destacó la atención otorgada a los comerciantes del Mercado San Juan de Dios tras el incendio en marzo y los apoyos económicos otorgados a los damnificados.

Sobre el tema de inseguridad sólo se manejó de manera superficial, pues no se ahondó en los focos rojos, sino en las inversiones realizadas, como el arrendamiento de patrullas que costó 792 millones de pesos, así como las mejores del C5 municipal que migrará del Mercado Corona a un edificio propio. Destacó que ya se trabaja en el tema de la percepción en materia de inseguridad.

Lemus organizó su evento en el ingreso principal del Parque Agua Azul.

Lemus también mencionó el proyecto que se tiene con los alcaldes de Tonalá, Tlajomulco y El Salto para que la recolección de la basura sea un servicio metropolitano y ya no dependa de la concesión a empresas particulares.

El funcionario mencionó también la inversión en obra pública, por ejemplo la ampliación del Paseo Alcalde hacia el Agua Azul o la construcción de la escultura El Palomar de Luis Barragán. Citó por otro lado los proyectos de desarrollo comunitario, como la colmena de Rancho Nuevo

Parte del mensaje se enfocó en la aplicación Guasap y como se ha trabajado de manera coordinada con el municipio de Zapopan para la prestación de servicios públicos como en seguridad, bomberos y servicios médicos municipales.

El edil tapatío también habló de sus aspiraciones políticas. “Estoy concentrado en mi trabajo como alcalde de Guadalajara, no tengo porqué traer distracciones. Pero lo he dicho públicamente que me encantaría hacer muchas más cosas”, concluyó el funcionario, con alusión a su plan de alcanzar la gubernatura.