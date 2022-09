Camioneta volcó y terminó dentro de vivero en Zapopan; hay un fallecido

La volcadura de una camioneta en la carretera a Nogales, a la altura del Club de la Universidad de Guadalajara (UdeG) dejó saldo de una persona fallecida. El exceso de velocidad habría sido la causa principal de este incidente.

La unidad siniestrada es una camioneta Ford Explorer de color azul donde viajaba una sola persona y que al parecer por el exceso de velocidad salió del camino, colisionó contra un anuncio y terminó con las llantas apuntando hacia el cielo dentro de un vivero. El conductor perdió la vida de manera inmediata.

Se informó que el automotor circulaba en el sentido de Ameca a Guadalajara, metros adelante del ingreso al Club Deportivo Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara.

“Recibimos el reporte de una volcadura, no nos manifestaron de momento si había lesionados o no, sólo el reporte de la volcadura. Al llegar nos encontramos que el conductor, un masculino se encuentra atrapado. No hemos localizado a las personas de aquí del vivero”, señaló el comandante del cuerpo de bomberos de Zapopan, Juan Pablo Gonzalez, que atendió la emergencia.

Agentes ministeriales tardaron varias horas en acudir a recoger el cuerpo del conductor fallecido.

Prendas y otros objetos que la víctima llevaba en su camioneta quedaron desperdigados al interior del vivero y a un costado del camino. Se ignora si el fallecido, un hombre de 30 a 35 años de edad, viajaba solo o acompañado.

Debido a la presencia de los cuerpos de emergencia, se bloqueó uno de los carriles de la carretera a Nogales y generó algunas complicaciones a automovilistas que pretendían entrar a la ciudad.

Aunque el percance ocurrió cerca de las 3:00 horas de este domingo, el Ministerio Público todavía demoró unas cuatro horas en acudir a levantar indicios y la unidad siniestrada fue retirada del punto hasta la mañana de hoy.