En un mes, las reformas para inmovilizar coches en calles de Guadalajara

Se espera que en noviembre se realicen las modificaciones a los reglamentos municipales para que en Guadalajara comience a aplicarse la colocación de inmovilizadores a vehículos de automovilistas que cometan faltas. La reforma sería a los artículos 72 y 73 del Reglamento de Estacionamientos.

Los dispositivos se colocarían de manera inmediata para aquellos automotores que se encuentren bloqueando espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, rampas, salidas de emergencia, ciclovías, camellones, andadores peatonales, áreas de servidumbre, ciclopuertos, intersecciones de calles, pasos peatonales, líneas de alto o las llamadas cajabicis. También a quienes usen dos o más cajones de estacionamiento o se estacionen en batería cuando sea en cordón o si bloquean cocheras.

El segundo es para quienes no paguen los parquímetros virtuales sólo bajo el escenario de reincidencia, es decir, que la persona fuera multada por no pagar su tarifa de estacionamiento y pese a ello, no movió su automotor del espacio regulado.

El regidor de Guadalajara, Luis Cisneros, expresó que el tema está en discusión y se está analizando el aspecto jurídico para que la aplicación de la medida no se pueda impugnar.

La sanción se aplicaría a aquellas personas que con sus vehículos invadan espacios peatonales o para personas con discapacidad. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“No consideramos que se trate de una medida recaudatoria ni una medida coercitiva, sino de generar cultura vial y de respeto al espacio público así como las personas con alguna discapacidad”, expresó el edil.

Se ha adelantado que el programa de inmovilizadores se enfocaría en corredores comerciales como el Centro de Guadalajara, Obregón, Medrano, así como los corredores gastronómicos de Providencia, Chapultepec, Chapalita entre otros.

Explican que esperan que la Comisión de Gobernación del ayuntamiento de Guadalajara acelere el paso en el tema en el próximo mes para que se haga la modificación reglamentaria que pueda ser llevado al pleno.

La modificación reglamentaria incluiría la reforma a la Ley de Ingresos para establecer la multa a los automovilistas para el retiro de los inmovilizadores. Del mismo modo se crearía el margen para que se hagan adecuaciones para la compra de los dispositivos que se usarán en el programa.