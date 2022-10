Comisario de Guadalajara rechaza participación en reunión de la delincuencia organizada

Luego de las publicaciones donde se afirma que el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, habría tenido reuniones con miembros de la delincuencia organizada e incluso se presentaron fotografías sobre este presunto encuentro, el funcionario afirmó que no es la persona que aparece en las imágenes y negó su participación en estas reuniones.

El funcionario señaló que él es más alto que la persona que aparece en las fotografías.

“Yo quiero ser muy puntual. Yo no soy quien aparece en esa fotografía y cualquiera la puede comparar. Yo mido 1.82, no sé si ya se dieron cuenta, y ahí en esa fotografía todas las personas que están ahí se ven más grandes que yo de estatura. Entonces cuánto medirían esas personas. Lo único que les puedo mencionar es que tengo más de 20 años de carrera policial, intachable”, expresó el comisario de Guadalajara.

Según una filtración de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizada por un grupo de hackers, en 2018, cuando Hernández era jefe de la policía de Zapopan, se habría reunido con miembros de la delincuencia organizada en un restaurante, uno de ellos identificado como Armando Gómez Núñez, alias “Máximo” o “Delta 1″. Se revela además una foto del supuesto encuentro. Un supuesto ex policía apodado “El Tapatío” sería quien gestionaba las reuniones entre las autoridades y la delincuencia organizada. La foto supuestamente se tomó en un restaurante de La Gran Plaza de Guadalajara.

Esta tarde regidores de oposición pidieron una comparecencia del funcionario, mientras que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, hace una semana afirmó que no había nada que investigar dentro de la dependencia municipal.

“No sé quiénes sean los de la foto, no sé qué se trató en esa comida, no soy yo el de la fotografía (…) Las personas que han trabajado conmigo, familiares y amigos, saben cómo me manejo en el tema laboral, que soy muy estricto en mi trabajo”

— Juan Pablo Hernández, comisario de Guadalajara