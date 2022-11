Informe de Enrique Alfaro causa diversas reacciones entre actores políticos de Jalisco

Las fuerzas políticas de Jalisco reaccionaron al Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Como era de esperarse, por su vinculación política, las bancadas legislativas de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde avalaron los resultados del informe del mandatario; Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) matizaron sus discursos y sólo las fracciones de Hagamos y Futuro fueron las que lanzaron los ataques más directos a la administración estatal.

“Para las y los diputados de la bancada naranja, este Cuarto Informe de Gobierno es testimonio del trabajo que el gobernador inició hace cuatro años, demostrando que en Jalisco estamos a la altura de las circunstancias, no ha sido fácil ir en contra de un sistema que por muchos años dejó las causas de los ciudadanos en el olvido”, citó la legisladora Estefanía Padilla de MC, al responder al informe del mandatario.

Estefanía Padilla de MC.

Por parte del PAN, el diputado Abel Hernández, afirmó que existe comunicación permanente con el Ejecutivo y respeto al tema de la división de poderes. Por su parte, Erika Pérez, única diputada del Partido Verde, también respaldó el mensaje emecista y panista e incluso aseguró que hay partidos de oposición que sólo buscan generar división y desinformación.

Posturas mixtas

Las fracciones tanto del PRI como de Morena fueron mesuradas en sus discursos. El morenista Tomás Vázquez Gil hizo referencia a los cambios que ha tenido el mundo, sobre todo a partir de la pandemia por el Covid-19 y destacó como los pendientes el tema de la seguridad y la desaparición de personas.

“La gente ve con preocupación el enorme problema de la desaparición de personas. Que no, no se trata de ‘problemas entre criminales’, sino del dolor de decenas de miles de madres y de familiares a los que no tenemos, sino que pedirles perdón como sociedad, por no ser capaces de resolver sus casos. No son estadísticas, ni tendencias, ni bases de datos, son personas dignas que merecen toda nuestra consideración y respeto. Y claro, el pueblo sabe del crecimiento de la delincuencia en las calles, en las tienditas y lugares que venden drogas, y siente el miedo por los asaltos, los levantones y la creciente fuerza de los grupos que, de hecho, dominan en zonas rurales y urbanas”, dijo el morenista en su discurso.

Por su parte, la diputada Verónica Flores del PRI, señaló que hay logros, pero también pendientes de la actual administración:

“Aquí, hoy, en este ejercicio republicano estamos los tres poderes. Señor magistrado, señor Gobernador, representantes de Jalisco, ya basta de echarle la culpa al pasado, reitero mi propuesta: hagamos una mesa interinstitucional con los tres niveles de gobierno para resolver los temas que le duelen a Jalisco”, expresó la priista.

Verónica Flores del PRI

Las críticas más severas

El grupo político de Hagamos, vinculado a la Universidad de Guadalajara, criticó severamente la actual administración estatal y acusaron que las cifras no corresponden a la realidad de la entidad. Criticaron también el pleito que se mantiene con la casa de estudios.

“Lo hemos dicho y hoy el propio gobernador lo ha comprobado: somos la única oposición en el estado. Los constantes ataques del gobernador a los señalamientos de nuestros diputados demuestran que tenemos la razón al levantar la voz y cuestionar el estado que guarda Jalisco bajo el gobierno alfarista”, acusó Mara Robles.

Mara Robles de Hagamos.

Por su parte la representante de Futuro, Susana de la Rosa, afirmó que el Ejecutivo ha tenido intromisiones en temas que competen al legislativo o la ciudadanía, como la elección de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Espaldarazo desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano

El presidente del partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional, Dante Delgado, destacó los logros de la administración de Enrique Alfaro. Luego que al final del informe de gobierno se escucharon gritos de presidente, Delgado señaló que se trabajará en el tema de un proyecto político.

“Por eso debemos de profundizar en lo que debe de ser un proyecto de nación, estoy convencido como dirigente de Movimiento Ciudadano que ese debe ser el primer paso, el presidente (López Obrador) está desesperado por eso el no sólo destapa lo que ha llamado sus corcholatas, por eso es que ha metido a otros personajes, sólo le faltó a Chabelo y a Luis Miguel”.

#EnVivo | A cuatro años de la administración del gobernador @EnriqueAlfaroR, #JaliscoTieneRumbo con un gobierno que le responde a la gente con buenos resultados y visión de futuro. Hoy, en su #CuartoInformeJalisco, comparte estos resultados: https://t.co/UEQ9Lpc4dp — Dante Delgado (@DanteDelgado) November 6, 2022

Finalmente el rector de Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, abandonó el informe de Gobierno tras acusar que el mandatario no estaba siendo respetuoso de la casa de estudios. Particular molestia genero que el gobernador mencionara que no destinará recursos al Museo de Ciencias Ambientales:

“Podría aguantar muchas cosas presupuestales y podría aguantar mucho orgullo, pero la dignidad y la dignidad de la Universidad de Guadalajara que está en ese Congreso en letras doradas, yo no voy a permitir que nadie se burle de la dignidad y si estos diputados no se defienden yo también voy a ayudarles a defenderse”

Luego que se afirmó que la Universidad está detrás de varias de las protestas que impactaron el informe, el rector afirmó que la Universidad está detrás de muchas causas sociales.