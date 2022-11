Afectados por megafraude inmobiliario recurren a todos los medios para salvar algo de su dinero

Hasta el momento, 474 afectados por la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) han recurrido a las autoridades estatales para buscar otros mecanismos y recuperar parte del dinero que se perdió en esta empresa.

Se han presentado mil 200 denuncias contra los dueños de esta compañía, donde el monto de lo defraudado supera los mil 500 millones de pesos. Sin embargo, se estima que la cifra de agraviados podría superar las 12 mil personas.

Mientras algunos recurren a la vía penal, otros buscan la vía mercantil. La Procuraduría Social del Gobierno del Estado ha asesorado a 490 afectados, de los cuales 474 presentaron ya su respectiva demanda. Aunque cada socio tenía contratos diferentes, sí contaban con pagarés que son clave para dichos juicios.

“Hay gente que no ha recabado toda la información, los que faltan o porque los pagarés no han tenido un vencimiento o porque las personas no han ido a firmar la demanda. Básicamente ya estamos muy adelantados”, expresó Juan Carlos Márquez Rosas, procurador social de Jalisco, sobre los 14 asesorados que de momento no han presentado recursos judiciales.

El dueño de la empresa se quitó la vida antes que agentes de la Fiscalía pudieran detenerlo e interrogarlo. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

A principios de agosto tronó la burbuja sobre las acciones fraudulentas de la empresa AJP, cuando se dio a conocer que había caído en impagos con sus socios por las inversiones que realizaron en bienes raíces. Era brutal los montos de retorno que pagaba la empresa, lo que volvían su operación insostenible.

El 5 de agosto varias víctimas fueron a denunciar la operación irregular de AJP y se querellaron contra su dueño Luis Oswaldo Espinoza Marín, quien se quitó la vida al día siguiente durante un cateo en su domicilio del fraccionamiento Virreyes, en Zapopan. Esta persona antes de morir publicó un video donde justificó que por la pandemia se complicó mantener la operación de la empresa y sobrehipotecó varias propiedades, razón por la cual inició con los incumplimientos.

La Fiscalía ha realizado la inmovilización de 70 inmuebles como parte de las operaciones fraudulentas de la empresa.