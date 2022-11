Trabajador resentido por su despido prendió fuego a dos tiendas en el Centro de Guadalajara

En represalia porque recientemente fue despedido y afirma que lo maltrataban, el extrabajador de una tienda de conveniencia incendió esta mañana dos negocios en el Centro de Guadalajara. En uno de los establecimientos, ubicado a pocos metros de Palacio de Gobierno, el fuego se propagó y causó severos daños materiales; en la otra tienda, las llamaradas se sofocaron antes que creciera la conflagración.

El individuo iba a quemar una tercera tienda también en el Centro tapatío, pero fue detenido antes que pudiera consumar el acto.

Las tiendas siniestradas pertenecen a la cadena Seven Eleven. Originalmente se dijo que el responsable era un hombre en condición de calle quien llegó primero al local ubicado en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo.

Esta persona roció gasolina y prendió fuego al mostrador. En este caso los empleados usaron extintores a tiempo y el fuego se controló, afectando sólo algunos productos en exhibición.

Los brigadistas no terminaban de apagar este incendio cuando les reportaron otro siniestro en la tienda Seven Eleven. Al sitio llegaron los bomberos de Guadalajara, pero sólo para confirmar que no había más riesgos.

Los cuerpos de emergencia no terminaban de atender ese primer hecho cuando les reportaron de otro incendio en una tienda sobre la calle Ramón Corona y Juárez, a menos de 20 metros de Palacio de Gobierno y Plaza de Armas. Igual que en el caso anterior la persona roció combustible y prendió fuego. Los empleados lograron escapar del sitio.

La tienda ubicada sobre la calle Ramón Corona presenta severos daños materiales. (FOTO: Bomberos de Guadalajara)

En este sitio las llamas se extendieron, pero los bomberos lograron contener las flamas antes que se propagaran a los locales contiguos: una plaza de la tecnología y del otro lado una tienda de ropa.

“En su interior se está incendiando parte de la mercancía; estamos haciendo labores de sofocamiento y posteriormente hacemos labores de enfriamiento”, expresó el oficial Jesús Gómez de Bomberos de Guadalajara.

Policías de Guadalajara acudieron y lograron detener al presunto piromaníaco, quien fue identificado por el despachador de una de las tiendas agraviadas. Esta persona, un hombre de 38 a 40 años de edad, transportaba un bidón con combustible y se dirigía a otra tienda Seven Eleven en el cruce de Prisciliano Sánchez y Colón, para también quemarla, pero no pudo consumar su objetivo.

El individuo, quien fue turnado ante el Ministerio Público, reconoció que quemó los locales porque fue despedido, no le indemnizaron correctamente y dijo, fue víctima de maltratos.

Policías informaron la detención del presunto agresor. (FOTO: Bomberos de Guadalajara)