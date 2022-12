Documentan en Jalisco otro caso de despojo de niños para adopciones irregulares

Durante 10 años, una mujer ha estado en pie de lucha para recuperar a sus hijos que, afirma, le fueron despojados de manera ilegal por funcionarios del municipio de Chapala. Se le acusó de abandono y maltrato para quitárselos y aunque en todas las ocasiones se le ha encontrado inocente de los cargos, no le permiten recuperar a sus niños.

Esta mañana la afectada acudió a Palacio de Gobierno para hacer público su caso a las autoridades estatales y que termine el suplicio.

Desde 2009 existen en Jalisco denuncias sobre despojos de menores de edad pertenecientes a familias de escasos recursos. Estos menores son institucionalizados y después los dan en adopción a familias de Estados Unidos o europeas, particularmente en Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, pues en estas ciudades se concentran las comunidades extranjeras. Se ha mencionado que estas redes operan coludidas con funcionarios municipales y estatales.

La víctima en esta ocasión es la señora Maricruz Nucamendi, madre de cinco niños, quien en 2013 se los quitó el DIF Chapala. Dos de sus hijas ya pudieron regresar con ella, al cumplir la mayoría de edad, pero dos más siguen institucionalizados y la más pequeña, el gobierno le entregó la custodia a una pareja de estadounidenses asentada en Ajijic, Chapala.

Maricruz lleva 10 años luchando por recuperar a sus hijos.

Inicio de la pesadilla

En 2012, Maricruz contaba con pocos recursos y acudió al DIF de Chapala a pedir ayuda para ella y sus hijos. En un principio sí le apoyaron, pero repentinamente el DIF Chapala cambió su relación y la acusaron de abandono y maltrato.

El órgano municipal (que en ese entonces su director era Luis Alberto Sánchez Barajas) le quitó los niños a Maricruz y desde esa fecha inició la lucha legal para recuperarlos.

La afectada ha recibido apoyo de abogados y organismos de la sociedad civil, quienes denuncian que en todo momento la intención fue que los niños quedaran en adopción de parejas extranjeras que habitan en la ribera del lago de Chapala. De hecho, la más pequeña de las niñas, que en ese entonces tenía tres meses, se le entregó de manera irregular a una pareja de esposos estadounidenses. Los otros niños, al no lograr colocarlos, los dejaron en albergues.

Represalias contra la madre de familia

Con el objetivo de acreditar que Maricruz no debe quedarse con los niños, ha sido acusada en varias ocasiones de maltrato infantil, pero en todas ha salido bien librada. Fue detenida en tres ocasiones: en 2015, 2021 y de nuevo en octubre pasado. En todos los eventos, los juzgados la liberaron al señalar que no existe evidencia contra ella.

Maricruz afirma que son represalias y que todos estos eventos fueron justificantes para no permitirle estar cerca de sus hijos y le restrinjan las visitas.

“Porque ya estoy cansada de 10 años, psicológicamente de todo. Y no poder ver a los niños. Que me nieguen, que me tomen como una delincuente. No soy una mala madre, no seré la mejor, pero no soy una mala madre”, afirmó la afectada.

Acusa Maricruz y su abogado la colusión del albergue Love in Action, así como funcionarios del DIF Chapala y la delegación Chapala de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de colaborar en redes de tráfico de menores mexicanos para entregarlos a parejas extranjeras.