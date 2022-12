Menos fieles acudieron este año a celebrar a la Virgen de Guadalupe en Guadalajara

A pesar de no reunir a tantos fieles como la Virgen de Zapopan, hay un importante núcleo de devoción para La Guadalupana en Guadalajara.

A diferencia de otros años, en esta ocasión se redujo de manera considerable la afluencia de feligreses al Santuario en el Centro de Guadalajara, en la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. De momento las autoridades reportan saldo blanco y según estimaciones, entre ayer y hoy han acudido al recinto religioso 27 mil personas.

Estas cifras son menores comparadas incluso al periodo de la pandemia del Covid-19, que con todo y restricciones, se llegaron a reunir hasta 50 mil personas.

Al Santuario llegan varias familias con niños personificados de Juan Diego. Muchos de ellos acuden para atender las mandas de salud y dar gracias por el trabajo en este año.

Se reportan hasta esta tarde la visita de 27 mil personas al Santuario de la Virgen de Guadalupe.

“Yo vengo todos los años, me traía mi papá y luego, pues ya ahora me toca traer a mis hijos. Es una tradición muy bonita, muy mexicana. Yo soy de Hidalgo y mi esposa es de aquí y también me acompaña”, expresó José Ríos, al acudir a temprana hora de este lunes a llevar flores a la figura de La Guadalupana.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los feligreses durante las festividades de la Virgen de Guadalupe en el Santuario, la policía tapatío desplegó a más de 50 elementos en la explanada del recinto religioso y sus alrededores. Se colocaron vallas para regular el ingreso de las personas.

En el marco de las celebraciones del 12 de Diciembre, continuamos el despliegue en las inmediaciones y al rededores del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; hasta el momento registramos saldo blanco.#SomosEquipo

👮🏽‍♀️💐👮🏽‍♂️ pic.twitter.com/f3yqusf51F — Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) December 12, 2022

Se desplegaron también elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para la vigilancia de aforos, flujos de personas e instalación comercio ambulante, sobre todo para inhibir uso o venta de productos peligrosos. También están laborando los Servicios Médicos Municipales para atender a la población en caso de emergencia médica.

Después de dos años, la celebración a la Virgen de Guadalupe se lleva a cabo sin restricciones; sin embargo, se mantiene la recomendación de acudir con cubrebocas a la festividad religiosa, medida que no todo el mundo ha acatado.