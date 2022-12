Jalisco presentó su proyecto de reforma del pacto fiscal; piden cambiar las reglas del juego

El Gobierno del Estado presentó su propuesta de reforma del pacto fiscal que fue entregado al Congreso local para su revisión y después remitirlo a instancias federales. Los documentos no sólo proponen una nueva redistribución de las prerrogativas y participaciones, sino que además establece la creación de un nuevo sistema de administración tributaria (SAT) local, emulando a lo ya hecho en otros siete estados.

Lo que haría este SAT local sería ser el ente receptor de la recaudación y reportar lo correspondiente al Gobierno de la República acorde a los convenios de coordinación fiscal.

“Sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda Local con autonomía de gestión y autonomía técnica; estará conformado con servidores públicos altamente especializados y profesionales en materia fiscal, cumpliendo incluso con cuestiones de control y confianza, además de buscarse la simplificación y automatización de la gestión tributaria para la optimización de los procesos recaudatorios”, explicó el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales, quien además mencionó que Jalisco se sumaría a otros siete estados que tiene un SAT local: Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que con estas propuestas que se presentarán a la federación no se busca dejar de ser solidarios con otros estados, pero sí pretende una distribución más justa y equitativa de los recursos federales que recibe la entidad respecto a lo que aporta vía impuestos y lo que retorna el Gobierno de la República por concepto de participaciones y aportaciones.

La propuesta se envió al Congreso de Jalisco para que sea revisada, analizada y en su caso, adicionada y aprobada por los legisladores locales; posteriormente será presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dicho documento incluye:

La coordinadora General de Análisis Estratégico, Abigail Rizo de la Torre, mencionó que debe haber un mejor esquema en la distribución de participaciones y aportaciones.

“A pesar de que año con año nominalmente las participaciones crecen, en términos porcentuales, representan cada vez menos del total del presupuesto federal. Aquí podemos ver que, en el 2005, por ejemplo, el Ramo 28, que son las participaciones, representaba aproximadamente el 19.2% del presupuesto federal, y para el 2022 representó el 18.7%”, explicó la especialista.

“No podemos volver a permitir que en un estado como el nuestro un niño en educación básica reciba una tercera parte del recurso que recibe un niño de Baja California. No podemos permitir que nosotros estemos apoyando a nuestra universidad pública con la mitad de nuestro presupuesto, cuando la Ciudad de México no le aporta un solo peso a la UNAM. No podemos seguir callados ante cosas que son profundamente injustas”

— Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco