ONG’s piden a las autoridades cancelar un evento neonazi en Guadalajara

Por medio de redes sociales, más de 190 organismos de la sociedad civil y activistas se aliaron para exigir a las autoridades tapatías la suspensión de un concierto de una banda griega neonazi que se presentará por primera vez en Guadalajara. Dicha agrupación se presentará al día siguiente en la Ciudad de México donde también genera inconformidad de varios organismos defensores de derechos humanos.

Se trata de la banda de derecha radical DS, siglas de Der Stürmer, que adopta el nombre del tabloide nazi que operó desde 1923 hasta 1945 y que fue el principal medio de difusión de la filosofía hitleriana. Las letras de esta banda, vetada en varias partes del mundo, incluyen mensajes nacionalistas y sobre la supremacía blanca.

“Este evento convoca a la gente que cree que existen personas inferiores a otras por tener un color de piel no blanca, por tener una orientación sexual no binaria o por tener un origen étnico para ellos no deseable”, explican en un comunicado que se ha viralizado.

Se informa que buscan que otros colectivos promotores de la música se opongan a este tipo de eventos que promueven mensajes de odio.

Es inadmisible que en Guadalajara se permita la participación de bandas de rock que sus integrantes se vinculan a la extrema derecha, que militan políticamente en los partidos fascistas europeos y lo hagan SIN ninguna consideración.

Aquí No son bienvenidos los fascistas.

Los organismos acusan que se trata de un evento fascista programado para el próximo viernes por la noche. Sin embargo, la localización es privada y sólo revelada por los organizadores a quienes adquieren boletos por redes sociales y a través de un número de Whatsapp.

Se menciona de manera extraoficial un bar de la zona Centro de Guadalajara como sitio donde se realizaría el concierto.

A pesar del revuelo que ha generado esta situación, de momento las autoridades tapatías no se han pronunciado sobre esta situación.

“Esta banda es considerada de culto por entre los seguidores de la música neonazi cuyos integrantes simpatizan con el partido fascista griego Amanecer Dorado”.