¡Abundan aviadores! Diputados de Jalisco inflan nómina, sobran más de 600 trabajadores

Luego de ocultar los resultados durante 15 días para su revisión, el Congreso de Jalisco finalmente presentó los resultados del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y donde se reconocen graves deficiencias en el manejo de la nómina del Poder Legislativo. Anticipan que de los mil 069 trabajadores existentes, se podría prescindir, sin problema, de cerca de 600 de ellos.

La titular de la Comisión de Administración, la diputada Mara Robles, señaló que el trabajo hecho por el IMCO (que costó 800 mil pesos) es un diagnóstico y no una auditoría, por lo cual los resultados no son vinculatorios; sin embargo, sí reconoce que se tomarán acciones para que el estudio no quede en letra muerta.

El Congreso de Jalisco ejerce en 2023, mil 193 millones de pesos, de los cuales, nueve de cada 10 pesos se destinan a la Partida 1000 que son servicios personales, es decir, sueldos, prestaciones y otros relacionados con el personal.

El documento no reveló los nombres de los aviadores dentro del Congreso, pero si reconoce esta situación entre las prácticas que deben cambiarse.

Se afirmó que se estudiarán los resultados de este diagnóstico para modificar las malas prácticas.

Los hallazgos

1. La nómina está conformada por mil 069 empleados. Existen 16 puestos en el catálogo de actividades, pero el 26% de los trabajadores no coincide con los puestos existentes. Es decir, se crearon puestos con la única intención de colocar gente en la nómina.

2. El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros congresos estatales en México, en cuanto a costo por habitante.

3. El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros congresos estatales de México por número de diputados (38 legisladores)

4. Hay disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados, sin contar a los diputados, para un mismo nivel de escolaridad. El estudio del IMCO muestra que hay trabajadores que tienen secundaria y ganan menos que los que tienen primaria terminada o hay trabajadores con doctorado y ganan menos que los que tienen secundaria.

5. Existe disparidad en los rangos del sueldo anual de los empleados, sin contar a los diputados, para un mismo nivel de puesto. Es decir que alguien que tiene un puesto más alto puede ganar menos que alguien que tiene un puesto más bajo.

6. El sueldo base anual promedio de los empleados del Congreso es mucho mayor al sueldo base anual promedio en Guadalajara por profesión; del mismo modo, el sueldo neto del promedio de los empleados del Congreso de Jalisco es mucho mayor al ingreso monetario anual promedio en Jalisco.

7. El estudio cita que hay un exceso de auxiliares administrativos

La diputada Mara Robles señaló que son los grupos políticos quienes toman las decisiones administrativas en el Congreso, cuando, para eso existe la Secretaría General. “Las áreas administrativas responden en realidad a los grupos políticos en lugar de quien administrativamente tiene el mando. Esto genera parálisis e ineficiencia; al mismo tiempo tiene como consecuencia que la organización se ve obligada a improvisar y coexisten en vez de coordinación dos estructuras paralelas. Hay una politización de la estructura administrativa”, criticó la legisladora.