Congreso de Jalisco en disputa, no saben como repartrise el presupuesto de este año

La distribución del presupuesto que ejercerá el Congreso de Jalisco durante este año se convirtió en un punto de quiebre dentro de las alianzas políticas dentro del Legislativo, pues no logran ponerse de acuerdo en el reparto de los fondos, una bolsa que asciende a 915 millones de pesos.

Este miércoles se desarrolló una reunión a puerta cerrada donde varias fuerzas políticas se opusieron a presentar el dictamen para la distribución de los recursos donde el 92% de la bolsa se destinará al pago de nóminas de los trabajadores del legislativo.

Debido a que la pura bancada de Movimiento Ciudadano, que es la mayoritaria, no alcanza a cubrir por si sola los votos requeridos para la aprobación, fue que se decidió suspender el trámite al que se le dará seguimiento hasta la próxima semana.

Partidos incluso con alianzas como PAN y MC no logran ponerse de acuerdo en el reparto de los recursos. (FOTO: Congreso de Jalisco)

El coordinador de la bancada de Morena, José María Martínez acusó que su fracción, una de las que se oponen, rechaza el dictamen tanto por temas de forma como de fondo.

“De fondo porque no tuvimos ninguno los diputados acceso a los documentos que formal el presupuesto de forma total sino hasta el día de ayer, ya pues muy tarde el envío por lo que no hubo tiempo siquiera para que les diputados se hubieran impuesto al contenido. Segundo de forma: hubo conceptos que he sugerido que no vamos a acompañar, particularmente algunos que tienen que ver con gasto”, expresó el legislador de Morena.

Se ha mencionado que hay algunos diputados que están pidiendo aumento de sueldos. Actualmente ganan 110 mil pesos, y existe una bolsa de contratación mensual de 219 mil pesos que distribuyen entre siete trabajadores que tienen de confianza para su servicio.

Debido a esta falta de resolución con el tema presupuestal, se ha informado que incluso la fracción del PAN, que ha sido aliada de MC, también tomó distancia al no estar de acuerdo con como quiere repartirse el presupuesto durante este año.