Guadalajara regulariza los primeros 82 paramédicos tras hallar caos en escuela municipal

Guadalajara regulariza los primeros 82 paramédicos tras hallar cloaca en escuela municipal

El municipio de Guadalajara logró el egresó la primera generación de técnicos en urgencias médicas (TUM) que fue regularizado, luego de detectarse en agosto del año pasado que la Escuela de Paramédicos operada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara (SMM), estaba fuera de la ley y era un desorden administrativo.

Son en total 82 técnicos quienes revalidaron sus conocimientos en una institución certificada. En agosto del año pasado se dio a conocer el caso de dos coordinadores de esta escuela de paramédicos, ubicada en la Cruz Verde Delgadillo Araujo, relacionados en incidentes de acoso sexual contra las alumnas.

Se detectaron múltiples anomalías en la operación de la escuela ubicada en la Cruz Verde Delgadillo Araujo.

Mientras estas personas fueron separadas de sus cargos y les iniciaron procesos administrativos, los peritajes posteriores evidenciaron que esta Escuela de Paramédicos operada por el municipio desde hace más de 30 años, operaba plagada de irregularidades: no sólo sus estudios no tenían certificación oficial, sino que los cobros que hicieron en tres décadas eran irregulares porque no aparecían aprobados en la Ley de Ingresos y eran unilaterales.

Ante estas anomalías, las actividades en esta escuela de paramédicos se suspendieron y se iniciaron los mecanismos para resolver este enorme problema educativo y profesional, ya que los TUM salidos de esta escuela, sus papeles, no tenían ningún valor y estaban ejerciendo sin contar con los documentos que los acreditaran. En este supuesto hubo alrededor de 300 paramédicos que se dedicaron al sector público y privado.

Encuentran una respuesta

La autoridad decidió proceder de dos maneras: la primera fue que los 43 alumnos que se encontraban cursando cuando se suspendieron las clases en agosto, fueran enviados a una institución con validez para que terminen sus estudios.

El otro conflicto era con los miembros de las 31 generaciones pasadas de dicha institución; se decidió someterlos a un proceso de certificación, pero ahora sí, en una institución con todas las credenciales.

La certificación fue realizada por el Instituto de Formación para el Trabajo a través de un programa denominado Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional para avalar los conocimientos y habilidades a través de un examen teórico-práctico.

Son cerca de 30 generaciones cuyos estudios no están validados. (Pablo Ruelas Photography)

“Este viernes graduamos a la primera generación de paramédicos que regularizamos; 82 paramédicos, les hicimos esta capacitación de alrededor de un mes y presentaron el examen y todos lo aprobaron. Entonces, ya tenemos 82 para médicos certificados”, expresó Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Construcción de Comunidad del ayuntamiento de Guadalajara.

Para evitar que se pueda presentar una situación similar y que finalmente la Escuela de Paramédicos cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), se buscará que la Universidad de Guadalajara pueda hacerse cargo de su operación.

Se explicó que se trabaja también con la creación del decreto para la Escuela de Paramédicos de Guadalajara (aunque tenía tres décadas trabajando, este documento no existía) y los cobros que pudieran llegar a realizarse, ahora sí están registrados en la Ley de Ingresos del municipio.

La coordinadora señaló que los dos funcionarios implicados en el hostigamiento sexual contra las alumnas, su caso aún se encuentra bajo revisión por parte de la Contraloría del Municipio de Guadalajara.