ONG’s exigen sacar de la congeladora reforma para potenciar la donación de órganos

Familias de niños con insuficiencia renal exigieron al Congreso del Estado dar celeridad a las reformas en materia de donación de órganos que desde hace años se encuentran en la congeladora legislativa. Temas políticos son los que impiden el avance de esta reforma que convertiría a todos los ciudadanos en potenciales donantes.

Información relacionada: IMSS realiza primer trasplante de corazón del año

La propuesta fue presentada originalmente en 2019 y se agendó en dos ocasiones para su votación en agosto y septiembre de 2021. En ambas ocasiones la “batearon” al ser retirada de la orden del día. En agosto de 2022 volvió a subir al pleno y la volvieron a desechar.

Un hombre se desahogó con sus taxista y le dijo que requería un trasplante de riñón (Foto: Unsplash)

La reforma planteada en la Ley de Salud establece la posibilidad que todos los ciudadanos se conviertan en donadores de órganos, a menos que exista una manifestación previa, por escrito, que la persona no desea ser donante. Organismos de la sociedad civil afirman que esta reforma aceleraría los trasplantes de órganos.

“Es un tema que nosotros no inventamos, que existe en España desde 1979, y que convierte a todas las personas en donadoras a menos que manifiesten lo contrario. Si alguien, por su religión o por cualquier decisión personal, no quiere ser donador, se incorpora a un padrón de no donadores por escrito”, señaló el legislador Enrique Velázquez, impulsor de la iniciativa.

Congreso de Jalisco se guarda estudio sobre aviadores en la nómina Diputados no han informado para cuando pudiera retomarse la discusión de este tema.

Reconoció el legislador que mucha desinformación acompaña esta iniciativa, pero niega que se pueda llegar a dar tráfico de órganos, sino que esta modificación sólo aplicaría en personas que ya presenten algún tipo de muerte cerebral.

En Jalisco, el registro de pacientes en lista de espera es de cinco mil 881 personas; de ellas, cuatro mil 859 esperan un riñón.

“Hoy tenemos más pacientes renales, hoy tenemos desabasto (de medicamentos), tenemos medicamentos de mala calidad (para evitar el rechazo de los órganos), tenemos falta de hemodiálisis”, criticó Mily Naveja del organismo Donación de Milagros AC, en torno a los problemas que enfrentan los pacientes renales.