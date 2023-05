Diálogo con Gobierno del Estado abrirá las puertas para mejorar presupuesto, afirma rector de la UdeG

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, presentó su informe de actividades de este año y donde el tema del diálogo con el Gobierno de Jalisco formó parte de su mensaje. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro no estuvo presente y en su representación acudió el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

A decir del rector, los últimos cuatro años fueron un reto para la Universidad pues a pesar de que aumentó su matrícula en 42 mil estudiantes, acusan que los montos presupuestales no corresponden a lo que la casa de estudios necesita.

Se habló de austeridad universitaria, pero se realizó un enorme despliegue de recursos para el informe del rector.

Villanueva Lomelí aseguró que la búsqueda del diálogo con los gobiernos seguirá siendo una prioridad para exigir lo que afirman, a la institución le corresponde.

“Vamos al diálogo pensando en cada uno de los más de 330 mil estudiantes que acuden a nuestras escuelas; pero, sobre todo, vamos por aquellos que todavía no pueden estar en nuestras aulas. Hoy vamos al diálogo para construir las tres preparatorias que nos faltan para seguir siendo la única Universidad que admite al 100% de aspirantes; para terminar el CUTlajomulco, para construir el CUTlaquepaque y para concretar el CUChapala”, expresó en su mensaje.

Detalló que con austeridad se han logrado instalar 60 mil butacas nuevas, invertido 64 millones de pesos para renovar 77 laboratorios, mejorado el salario de 24 mil trabajadores, dado contratos definitivos a cuatro mil 552 trabajadores y renovado dos mil 800 aulas.

Añadió que no dejará su cargo hasta terminar su administración, “me quedo porque tenemos que seguir poniendo los cimientos de la Universidad que queremos para los próximos 30 años; me quedo porque ustedes nunca me dejaron solo, y yo tampoco los pienso dejar”. Se descartó para el proceso electoral de 2024.

El rector afirmó que el diálogo no comprometerá la autonomía de la casa de estudios.

La Red Universitaria de Jalisco es única en su tipo en el país, pues 56% de sus estudiantes pertenecen al primer quintil de las familias de más bajos ingresos.

Durante el evento se rindió un homenaje a Raúl Padilla López, quien fue recordado por Villanueva Lomelí como un importante universitario.