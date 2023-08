Legisladores y alcaldes de MC en Jalisco respaldan a Enrique Alfaro

La rebeldía dentro de Moviendo Ciudadano continúa luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rompiera con la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, pues senadores, diputados federales y locales y presidentes municipales de ese estado que militan en en ese partido respaldaron al gobernador y no a quien “desde una oficina en la Ciudad de México” toma las decisiones.

En un desplegado de apoyo a Alfaro expusieron que por 11 años ese partido fue la primera fuerza en Jalisco, lo cual es reflejo del “liderazgo indiscutible” de Enrique Alfaro, que permitió que la ciudadanía los beneficiara en las elecciones.

“No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”.

Unidos con Alfaro y por Jalisco. Lee este importante mensaje: pic.twitter.com/y1zIcT54bl — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) August 24, 2023

Añadieron que Movimiento Ciudadano no se puede entender sin el papel que ha jugado Jalisco, por los respaldan el proyecto, construido en colectivo, encabezado por el gobernador, además de que respetan a la dirigencia nacional y órganos que toman decisiones.

“Nos une Jalisco y su gente, trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco”.