Colectivo Fundej recibe premio Derechos Humanos Rey de España por búsqueda de desaparecidos

El colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco ganó el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España, otorgado por el Defensor del Pueblo (institución homóloga de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y la Universidad de Alcalá.

Guadalupe Aguilar, fundadora de este colectivo integrado en su mayoría por mujeres, señaló que el premio le genera un sentimiento agridulce porque el reconocimiento se les otorga por el trabajo que han hecho por buscar a sus hijos desaparecidos.

Aguilar fue una de las primeras personas en el país en increpar públicamente al expresidente Felipe Calderón para exigirle ayuda en la búsqueda de su hijo , José Luis Arana Aguilar, desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá.

Ha pasado más de una década y ella sigue buscando, y en esa búsqueda encontró a otras madres como ella en colectivos de todo el país y juntas han impulsado la creación de los mecanismos que hoy sirven para buscar a las personas desaparecidas.

“Cuando mi hijo desaparece, yo creía que era la única mujer en el mundo que buscaba un hijo desaparecido, posteriormente me voy dando cuenta que no es uno, no son dos, y así empezamos a buscar; empezamos de cero, no teníamos ley, no teníamos Fiscalía Especializada, Comisión de Búsqueda y no había nadie que nos orientara, que nos dijera por dónde buscar, cómo hacer, el camino a recorrer. Actualmente todo lo que tenemos es gracias a las familias, porque empezamos por litigar leyes, continuamos peleándonos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la misma Presidencia, nada más que antes era en Los Pinos y actualmente en Palacio Nacional, donde no se nos permite ingresar; pero alcanzamos a tener nuestra ley, Fiscalía Especializada, comisiones efectivas de Atención a Víctimas, comisión de búsqueda, varias cosas que de una forma o de otra nos llevan a encontrarlos”.

— Fundadora del Fundej.