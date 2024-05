Chema Martínez destaca que tranquilidad regresará a Guadalajara

Estamos en el tiempo exacto para que Guadalajara tenga un cambio en el gobierno, en los últimos 9 años Movimiento Ciudadano prometió muchas cosas a los tapatíos, y les quedó mal, es un buen momento para cambiar y regresar la tranquilidad, reducir la delincuencia lo más posible en el primer año y rescatar a los Barrios, advirtió Chema Martínez a vecinos en uno de sus recorridos.

“Lo que no han hecho en Movimiento Ciudadano es tener una estrategia de seguridad, ha habido, un olvido, un agravio a todas las colonias, tenemos 346 colonias que no han tenido una sola atención, ni siquiera para tapar un bache, el agua llega turbia, no hay recolección de basura, hay un olvido que ya se convirtió en un agravio que no se puede permitir que siga”, aseguró el candidato de Morena y la coalición “Sigamos haciendo historia”

El candidato de los partidos, Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, advierte que el cambio en Guadalajara llegará de la mano de la tecnología, recursos humanos que se integrarán a la nueva administración municipal de Guadalajara, y principalmente atención ciudadana a los barrios tradicionales olvidados y que les urge ser rescatados.

En el rescate de los barrios, explicó “Chema” Martínez, una propuesta obligada y que ha acordado con los vecinos durante los recorridos es defender la economía circular que se daba antes de que con la política clasista se desplazara a los comerciantes locales como las tiendas de abarrotes, verdulerías, pollerías y carnicerías, la panadería de la esquina, entre otros negocios, por privilegiar a los grandes conglomerados comerciales.

En Guadalajara existen 6 mil 537 “tienditas” bajo el concepto de abarrotes y misceláneas, los cuales van a recibir: Capacitación en gestión empresarial, inventarios, mercadotecnia y uso de tecnología. Además habrá acceso a créditos blandos, campañas que fomenten la compra en la “tienda del barrio” y alianzas con proveedores que les den precios preferenciales.