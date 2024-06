Guadalajara vive euforia electoral entre percances y alta participación ciudadana

Luego del cierre de las casillas en punto de las 18:00 horas, el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares operó para proveer los resultados preliminares con base en la información de las actas de escrutinio y cómputo entregadas a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano), Diana Araceli González Martínez (Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco: PAN, PRI y PRD) y José María Martínez (Coalición Seguiremos Haciendo Historia en Jalisco), fueron los candidatos a las presidencia municipal de Guadalajara que emitieron su voto en sus casillas correspondientes, para después monitorear la jornada electoral.

Coparmex Jalisco: 89% de las casillas abrieron tarde (Foto: Gabriela Acosta)

El candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Chema Martínez, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje, “¡Gracias! Gracias a todos por creer en el cambio. Gracias, #Guadalajara, por dejar en claro que esta ciudad no se vende, no se rompe y no se raja. Hoy comenzamos a escribir un nuevo renglón en la historia de nuestra ciudad. Gracias a todas y todos por hacer historia. ¡Ganamos!”.

La inclusión también estuvo presente en la jornada, ya que la casilla ubicada en el jardín de niños “Gustavo Díaz Ordaz” en Guadalajara, recibió una casilla adaptada para personas con discapacidad.

Incidentes

El presidente del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, Luis Zamora Cobian reportó que un hombre de 51 años falleció de un infarto cuando se disponía a votar en una casilla ubicada en la sección 1158 contigua 1 distrito 8, en la avenida de los Maestros 2699, en Guadalajara. El hombre fue atendido por los servicios médicos, pero nada pudieron hacer por él.

Dentro del municipio de Guadalajara, también autoridades federales y estatales tuvieron que recuperar el material electoral de una finca particular, luego que el presidente de la casilla no acudió, por lo que se abrió hasta las diez de la mañana.

En cuanto al tema de las casillas especiales, como la de la Central Vieja, los votantes se quejaron por la falta de información de parte de los funcionarios de casillas. Mientras que en el Hospicio Cabañas, también hubo confusiones provocadas por las personas que portaron chalecos del INE, que señalaban que ya no había boletas.

Saltarse la fila, responder llamadas con temas proselitistas o estar demasiado tiempo en la casilla sin portar alguna acreditación para estar dentro de las mismas fueron las principales incidencias que encontró la Coparmex Jalisco en la jornada electoral.

Además se identificó que en el 16 por ciento de las casillas observadas ocurrió algún tipo de altercado entre votantes, funcionarios o representantes como molestias por estar parado por mucho tiempo debajo del sol, logística que genera confusiones, personas que ofendieron a funcionarios y discusiones por demora en la apertura de casillas.

Movimiento Ciudadano denuncia guerra sucia

La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió un mensaje del coordinador del partido, Manuel Romo sobre la guerra sucia en Guadalajara.

“La guerra sucia no tiene límites. Han efectuado miles de llamadas ilegales a ciudadanos para inhibir el voto. Son llamadas en donde alteran voces a través de inteligencia artificial con el objetivo de esparcir información falsa. Incluso han hackeado teléfonos como el de nuestra candidata a Guadalajara. Queremos dejar muy en claro que estamos integrando todas las pruebas de la guerra sucia para presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad electoral. Mientras tanto, te pedimos que no contestes llamadas de números que no conoces o cuelga inmediatamente. Participemos con alegría y sin miedo. Hoy es una fiesta cívica, no dejemos que la guerra sucia la contamine. Somos muchos más los que queremos una jornada electoral pacífica y con alta participación de la ciudadanía”, dijo el coordinador.

226 secciones integran el Distrito 14, que pertenece al municipio de Guadalajara.

125 presidentes municipales se eligieron en Jalisco.

PUBLIMETRO TV: