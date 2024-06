Guadalajara a punto de cerrar el conteo de las actas capturadas

Los primeros conteos del domingo favorecían al candidato José María Martínez, pero con el transcurso de los días, la candidata de Movimiento Ciudadano ya tomó una ventaja.

Al corte de este martes a las 11:30 horas, van ocho mil 848 de diez mil 916 actas capturadas.

El candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Chema Martínez, emitió su voto el domingo. Siendo el primero de las candidaturas en emitir su sufragio, el candidato acudió a una casilla ubicada en la Escuela Secundaria General 40 de la colonia Miravalle.

Aunque, fue el propio candidato que compartió un mensaje en sus redes sociales para proclamar su victoria, los resultados preliminares se siguen actualizando en la página oficial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“¡Gracias! Gracias a todos por creer en el cambio. Gracias, #Guadalajara, por dejar en claro que esta ciudad no se vende, no se rompe y no se raja. Hoy comenzamos a escribir un nuevo renglón en la historia de nuestra ciudad. Gracias a todas y todos por hacer historia. ¡Ganamos!”

— Chema Martínez