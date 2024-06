Señala Claudia Delgadillo fraude en elección a gobernador de Jalisco

Claudia Delgadillo González, excandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, indicó que la elección para la gubernatura es un fraude y que ellos cuentan con pruebas contundentes donde se demuestra un involucramiento del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en complicidad con la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco, Paula Ramírez Höhne.

“En las últimas horas hemos sido testigos de una serie de omisiones e irregularidades cometidas durante y después del proceso electoral por la propia autoridad del Instituto en el estado a las cuales en cualquier país del mundo se le estaría configurando como un fraude, llamemos así con todas sus letras”, puntualizó Delgadillo, quien además manifestó que presentarán las denuncias correspondientes.

Según la excandidata y su equipo, las irregularidades que ellos contabilizaron dan como resultado que falta un millón 204 mil 408 votos en la elección para gobernador y que hasta el momento el IEPC Jalisco no ha brindado una explicación al respecto.

“Yo solamente pregunto, ¿dónde está el conteo de votos de más de un millón 200 mil que hacen falta? Que los saquen y que los pongan de frente porque se los digo, esta elección la tenemos ganada”, recalcó Delgadillo.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, mencionó que ellos buscan transparencia en el recuento de las actas en las casillas del estado . De igual manera aseguró que ganaron la elección porque tienen una encuesta de salida elaborada por Mendoza y Blanco.

“Segundo, todos los datos nos dicen que hay una ola muy importante de Morena, el tsunami Morena de todo el país también llegó a Jalisco. Ganamos 15 de 20 distritos federales, Movimiento Ciudadano no ganó uno solo, ganamos la senaduría, Movimiento Ciudadano no ganó ni siquiera la primera minoría. Ganamos 13 de 20 distritos locales y porque se llevan ganados más de 53 municipios entonces es muy difícil pensar que no se ganó la gubernatura”, dijo.

Piden más difusión en conteo

Representantes de partidos políticos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco, piden máxima publicidad en cuanto el cómputo para generar mayor certeza a la ciudadanía.

En sesión del consejo del IEPC llevada a cabo la mañana de este 6 de junio, el representante de Movimiento Ciudadano, Juan José Ramos Fernández, mencionó que el Instituto debería contar con una mayor apertura de información.

“No quiero ver al partido Morena convocando a una marcha para saber cómo vamos y que la candidata siga diciendo que hay un millón de votos que no se han contado, eso no es cierto y la desinformación es lo que está generando esta situación ”, comentó Ramos.

Al llamado de la transparencia también se sumó el representante de Futuro, Enrique Lugo Quezada.