Niño tapatío representará a México en Olimpiada de Matemáticas

Andrés Paulín es un niño de Guadalajara que cursa el quinto grado de primaria y que tiene la oportunidad de representar a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en Singapur del 22 al 25 de julio.

Con once años de edad, este talento tapatío desde los 6 años notó que tenía habilidad y gusto por las matemáticas: “Cuando estaba en tercero de primaria, me seleccionaron para el equipo de matemáticas de mi escuela y ahí empecé a participar y ganar competencias locales y estatales. En abril participé en mi primera competencia internacional, donde participaron miles de niños de todo el mundo. Me emocioné mucho al enterarme que obtuve bronce y con eso una invitación a las olimpiadas”, contó Andrés.

Al ser seleccionado este año para participar en la olimpiada, la familia de Andrés lanzó una campaña de recaudación de fondos comunitaria a través de la plataforma GoFundMe, que les permita pagar los gastos de transporte a Singapur, hospedajes, alimentos e incluso la inscripción al torneo.

La Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur es una prestigiosa competencia anual que reúne a niñas, niños y jóvenes de todo el mundo de primaria y secundaria talentosos para las matemáticas. Se realiza desde 2015 y ya suma más de mil participantes de 16 países cada año.

El objetivo es incentivar su capacidad, mostrar sus habilidades de pensamiento crítico, razonamiento analítico y de solución de problemas a través de estrategias creativas, para así detectar talentos en una plataforma global con miras a su educación superior.

Estudiantes mexicanos han tenido buenos resultados en esta competencia

El año pasado, la delegación mexicana estuvo conformada por 83 alumnos, de los cuales más de la mitad eran jaliscienses . La delegación del estado ganó 18 medallas de oro, 19 de plata, 43 de bronce y 6 menciones honoríficas.

La familia de Andrés se ha puesto como meta alcanzar los 200 mil pesos y hasta el momento suman más de 70 mil gracias a 49 donaciones solidarias. Quienes estén interesados en apoyar la causa pueden entrar al siguiente enlace: https://gofund.me/7a034f9b