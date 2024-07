Explosión en destiladora de José Cuervo sorprende a Tequila

Una explosión ocurrió en la fábrica de la empresa tequilera José Cuervo en el municipio de Tequila, Jalisco, hasta el momento se tiene el reporte de dos personas lesionadas.

El presidente municipal, José Alfonso Magallanes, pidió a la ciudadanía no acercarse a la zona del centro histórico del municipio para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

“Ya se está atendiendo por Protección Civil, está Cruz Roja, Seguridad Pública, no te acerques al centro histórico, resguárdense en sus domicilios pero no se nos metan al primer cuadro porque aún no se pude controlar la situación”, dijo el alcalde.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento de la explosión y cómo un tanque de metal sale expulsaldo varios metros por el aire, mientras una columna de fuego ilumina el lugar.

El áreas está reguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se aprecia que sale humo blanco de la fábrica, manera preliminar se habla del fallecimiento de tres personas.

El primer cuadro del municipio está cerrado, ante el asombro de los turistas a los que sorprendió la explosión y el incendio.

Información en desarrollo...