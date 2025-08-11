Tlajomulco: Aseguran cocodrilo de 1.20 metros en Santa Cruz de Las Flores

El cocodrilo fue asegurado en Santa Cruz de Las Flores, Tlajomulco.

Un reporte ciudadano al C4 del municipio de Tlajomulco de Zúñiga movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que vecinos de la colonia Villa Las Flores, en la población de Santa Cruz de Las Flores, informaran sobre la presencia de un cocodrilo atrapado en un alambrado sobre la calle Bugambilias y Prolongación Vicente Trigo.

De inmediato, personal especializado de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), con el apoyo de Protección Civil y Bomberos, acudió al lugar. Tras implementar protocolos de seguridad, lograron asegurar al ejemplar sin incidentes.

Un macho adulto en buen estado

La revisión preliminar determinó que se trataba de un cocodrilo moreletti macho, adulto y con una longitud aproximada de 1.20 metros. El reptil presentaba buen estado de salud, sin lesiones y con una adecuada condición corporal.

En el sitio, una persona aseguró contar con la documentación que acredita la propiedad del animal. Sin embargo, corresponderá a la autoridad federal evaluar la validez de estos documentos y decidir si procede su devolución. Mientras tanto, el cocodrilo permanecerá bajo resguardo de la URFST.

El cocodrilo ya se encuentra bajo protección. ESPECIAL/ NATURALISTA

Una especie bajo protección especial

El cocodrilo moreletti también conocido como cocodrilo de pantano, está incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro de la categoría de “Protección especial”.

Cabe señalar que aunque esta especie estuvo en peligro de extinción, en los últimos años sus poblaciones han mostrado recuperación. No obstante, sigue vulnerable a amenazas como la contaminación y la pérdida de hábitat.

Hacen llamado a la ciudadanía

Las autoridades aprovecharon esta situación para invitar a la población a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna silvestre herida, desorientada o en riesgo dentro de zonas urbanas.

El contacto con la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco es el 33 31 38 30 98, a fin de brindar atención especializada y, cuando sea posible, reincorporar a los ejemplares a su entorno natural.