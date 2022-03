Horóscopos de Mhoni Vidente del 3 de marzo de 2022

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos para este fin de semana cuál es la carta que regirá la suerte de cada signo. Además, como es costumbre, sabrás tus números de la suerte y las mejores predicciones en el amor, salud y dinero.

El Mundo es tu carta del tarot para este fin de semana, significa que vas a pasar un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías. Recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren y vivir una vida más tranquila. También te dice que te va a llegar un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 1 y 25, más si juegas el viernes. También te viene la invitación de viaje en este mes con tu familia, hazlo y te vas a divertir mucho. La carta te dice que en cuestiones de salud cuides mucho lo que comes, sobre todo en restaurantes porque te puede hacer daño. En el amor seguirás muy enamorado de tu pareja actual y a los Aries solteros les vendrá un amor del signo de Virgo o Piscis que va a ser muy formal.

En los horóscopos del tarot te salió la carta de La Luna, esto significa que este fin de semana debe intentar depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva este contigo siempre. Esta carta del tarot también te indica que debes de salir a caminar por las noches y hablar con la luna para pedirle lo que tanto necesitas, verás cómo se te va a cumplir de inmediato. Se te recomienda ya no discutir con tu pareja y salir este sábado a cenar y bailar para que los rayos de la luna iluminen tu relación amorosa. Los números de la suerte con los que tendrás una sorpresa positiva son 3 y 28. Trata de cuidar tu salud empezando un régimen de dieta y ejercicio para que te mantengas de lo más saludable. Recuerda que como te ves te siente y esto aumentará tu autoestima.

La carta del tarot de El Mago regirá tu vida en este fin de semana, significa que ya no le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos. El tarot te indica que estos tres días van a ser de abundancia y sorpresas agradables; todo lo que pidas se te va a dar sin problemas. La carta de El Mago te indica que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana y que lo debes de aceptar para que tengas más ingresos. En el amor el tarot indica que alguien del signo de Aries, Cáncer o Libra vendrá a tu vida para hablar de compromiso. En juegos de azar te dice que juegues el color rojo y los números 7 y 22. Trata de ser más discreto con tus planes a futuro para que no tengas de envidias y puedas lograr todo lo que te propones sin obstáculos que te detengan.

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros y este viernes la buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza. Debes de vestirte de color blancos y ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que esas buenas energías del dinero se queden contigo. Fin de semana de empezar un negocio o cambiarte de trabajo, las energías positivas van a hacer que resulte con éxito. En cuestiones del amor te dice el tarot que no codicies todo el dinero ni todo el amor, debes entender que tu pareja debe de estar contigo por amor no por interés. Te invitan a salir de viaje en estos días, anímate para relajarte. La suerte en cuestiones de lotería será con los números 9 y 31, trata de jugarlos este viernes. Ten cuidado con las traiciones amorosas del pasado, trata de quedar en paz con tu ex pareja.

Este fin de semana la carta que dominará a tu signo es La Estrella, quieres decir que eres el pilar de tu casa, que tendrás una revelación divina sobre tu futuro y que debes estar en paz con todos los que te rodean. Date baños de agua bendita que estos tres días serán muy místicos. Te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días. La Estrella te indica que debes tener cuidado con problemas de infección de piel y que debes ir con tu médico. En cuestión del amor seguirás muy estable con tu pareja y a los Leo solteros les va a venir un amor del signo de Sagitario o Aries que será muy formal en tu vida. Tus números de la suerte van a ser 5 y 67. Recuerda jugarlos este sábado que va a ser tu día mágico. Debes dejar el exceso de comida y empezar una rutina de ejercicio para estar más sano.

El Sol es tu carta del tarot para estos días, significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la buena suerte empezará a llegar a tu vida a partir del día 4 de marzo por eso te recomiendo ponerte ropa de color rojo y naranja, preferentemente nueva, para que las energías positivas te rodeen más tiempo. Ten cuidado de no prestar dinero para que no te roben la suerte. También te indica el tarot que tienes que mover los muebles de lugar y tu cama de posición para que renueves todas las energías en tu casa. Tendrás una sorpresa económica el día domingo con los números 6 y 55. Tendrás una fiesta familiar en estos días. El Sol también te dice que en el amor trates de no tener por el momento ningún compromiso con nadie para que disfrutes tu vida de soltero.

Te salió la carta El Loco en el horóscopo del tarot, para tu signo eso significa que se intensificará tu buena suerte en todo lo relacionado con el amor, e incluso es el momento ideal para que formalices tu relación y tengas una familia. El tarot te dice que este viernes te des baños de pétalos rojos y blancos para que la suerte reine más tiempo en tu vida. Realizas un viaje con tus padres y familia en estos días. Recibes una buena noticia que te dará mucha felicidad en lo laboral; todo indica que te ofrecen un mejor trabajo que mejorará tu economía y te hará crecer profesionalmente. También la carta El Loco te indica que debes ir al mar a asolearte para que las energías negativas se alejen de tu vida. Tus números de la suerte son 21 y 60, y debes usar los colores verde y azul para estimular la abundancia.

La carta Los Enamorados es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que tendrás unos días de mucho amor y por ello debes prepararte para vivir en pareja, ya que estos tres días serán muy placenteros para ti. Evita involucrarte en chismes en el trabajo. También esta carta te indica que debes tener cuidado con los accidentes en la calle, así que ante todo la precaución. Respecto a tu círculo social, debes cuidarte de las traiciones de tus amigos y aprende a no platicar tanto tus asuntos personales. Recibes un regalo inesperado y también te invitan a salir de viaje en las próximas semanas. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 23 y 40, trata de vestirte con colores fuertes para atraer la abundancia. También la carta de Los enamorados marca que pronto vendrá un bebé a tu vida.

La Templanza es la carta del tarot que salió para tu signo, significa que tu temperamento te provoca muchos problemas porque no sabes controlar tus impulso y por eso debes ser prudente con tus palabras y acciones. La carta te recomienda que este viernes te des baños de agua bendita con sal de grano o vayas al mar para que la abundancia llegue intensamente a tu vida. También te indica que eres muy buen comunicador o artista, por lo que debes enfocarte en perfeccionar tus habilidades; recuerda que tu signo es fuego y siempre buscas el reconocimiento de los demás. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 05 y 78. En el amor será importante que te cuides de las traiciones y evites andar con dos a la vez, eso te puede provocar problemas fuertes en tu vida, así que mejor prioriza la honestidad.

En el horóscopo del tarot te salió La Torre, significa que debes tomar una decisión en tu ámbito laboral para que mejore tu economía, de preferencia si te enfocas en conseguir un trabajo que te haga feliz. Tu signo es de carácter muy explosivo y siempre buscas problemas donde no los hay, por eso te recomiendo que este sábado salgas a caminar en la mañana con los rayos del sol para que la energía positiva crezca a tu alrededor. En el amor no sabrás por cuál de tus posibles parejas decidirte, pero recuerda que no te debes martirizar; sal con los que te inviten, sólo no tengas ningún compromiso y no des falsas esperanzas. Te llega un regalo inesperado. Renuevas tu celular. Esta carta de La Torre también te dice que debes ejercitarte más y tener una buena alimentación. Tus números de la suerte son 13 y 40.

Te salió la carta La Fuerza en el horóscopo del tarot, significa que tendrás tres días de felicidad en cuestión amorosa. Tu vida laboral dará un giro positivo este viernes que permitirá que la abundancia económica fluya hacia ti, así que ya no tengas miedo de tomar decisiones para realizar cambios en tu trabajo, pues el tarot te augura éxito en lo que decidas. Cuida mucho lo que comes y trata de llevar una alimentación más hogareña, evita la comida de la calle. Te invitan a salir de viaje en estos días. Este domingo reinará en tu vida la suerte con los números 12 y 23. Ten cuidado con un amor del pasado que estará hablando mal de ti, trata de quedar en paz con todo el mundo y aléjate de la gente tóxica que no te deja ser feliz. Arreglas papelería para solicitar un crédito y realizar la venta de tu carro.

La carta El Juicio es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que tu signo tendrá una protección divina muy intensa, así que debes aprovechar en estos días y salir a caminar con los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar las decisiones correctas en tu vida. Recibes un regalo debido a tu cumpleaños, tu signo es uno de los más queridos, así que trata de festejarte y la pasarás de lo mejor. Un familiar te busca para pedirte apoyo con un problema. Cuídate de problemas por chismes de supuestos amigos, intenta cerrar ese círculo y sigue avanzando en tu vida personal; no ignores los signos de alerta de quiénes no son tus verdaderas amistades. Tus números de la suerte son 09 y 77. Cambias tu carro por uno más reciente. También te invitan a salir de antro en estos días.