Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti para este fin de semana.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te reconciliarás con tu pareja, serán unos días para salir de fiesta y de sorpresas agradables. Tendrás la invitación este viernes a un evento muy importante; no dejes de ir, pues allí conocerás personas relevantes en cuestión laboral. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de llevar una dieta muy saludable. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado, trata de ahorrarlo. Ya no digas medias verdades a tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación amorosa, recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Mandas a arreglar tu carro y le haces una afinación. Un amigo de un signo de aire te buscará para hacer un negocio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 12 y 20. Intenta usar más el color amarillo para atraer la abundancia. No digas cosas de tus compañeros de trabajo, pueden perturbar la paz.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de analizar los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral. Viernes de junta en el trabajo y tener muchas presiones, recuerda que tu signo es de tierra y eres muy seguro en todo lo que realizas. Siempre tratas de quedar bien con tus superiores, así que intenta tener en orden todo tu asunto laboral. Quienes se encuentran estudiando tendrán exámenes de final de semestre, trata de aplicarte en tus estudios, ya habrá tiempo para que te diviertas. Te llega un amor en estos días, pero será fugaz y apasionado; serán días de aventuras amorosas. Este domingo te recomiendo prender una vela blanca y pedirle a tu ángel de la guardia que te ilumine para seguir cosechando éxitos en tus emprendimientos. Tus números de la suerte serán el 07 y 26. Trata de usar mucho perfume antes de salir de casa para que atraigas más abundancia.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, administra mejor tu tiempo y resuelve todos tus pendientes. Viernes de realizar pagos atrasados y acudir a juntas en tu trabajo; habrá cambios de puesto y horarios, pero serán tres días de agradables sorpresas en todo y más porque festejas tu cumpleaños, sonríe a la vida. Durante estos días conocerás a personas más compatibles con tu signo en el ámbito amoroso. Ya olvida a ese amor del pasado, es momento de darle vuelta a la página y comenzar de nuevo. Te compras ropa y cambias tu look. También realizas cambios de muebles en tu casa y decides pintarla; recuerda que el Géminis es el decorador o diseñador del Zodiaco y siempre te gusta vivir bien. Tus números serán el 03 y 14. Festejarás con tu familia y recibirás regalos que no esperabas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con algo de resentimiento contigo mismo, sentirás culpa por no hacer lo necesario para crecer más en tu vida profesional. Recuerda que tu signo es agua y siempre entra en dramatización, así que no te estreses por eso e inyecta ánimo a estos tres días para estar excelente. Recibes una invitación a una fiesta durante el fin de semana. Deja de publicar tantas cosas personales en tu redes sociales, es mejor que sepan lo que tú quieres que se den cuenta, no todo; sé más reservado en tu vida. Recibes un premio en la lotería con los números 05 y 17. Trata de usar el color azul fuerte. Si eres Cáncer que está casado, te recomiendo no discutir en estos días, después será más fuerte el problema y no regresarán. Intenta estar tranquilo y no tomes las cosas tan personales. Te busca tu madre para invitarte a comer.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables. Recuerda que tu energía positiva es muy fuerte y eso te hace sentirte excelente. Recibes una invitación para salir a un día de campo y convivir con la naturaleza, recuerda que tú eres el león del Zodiaco y siempre necesitas sentirte libre para fluir en tu vida. Arreglas tu coche o le compras llantas. No seas tan coqueto en tu vida amorosa, si ya estás en pareja, trata de respetar la relación y, si no puedes, es mejor separarse y no hacerle daño a nadie. Este sábado será de fiesta para tu signo, acudirás a muchos compromisos y conocerás personas muy importantes. El domingo te recomiendo hacer una limpia de tu clóset y mover tu cama de lugar para que las energías positivas estén contigo. Tus números de la suerte serán el 09 y 18. Usa más el color amarillo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de tener mucho trabajo y presiones de tus jefes, solo trata de hacer tu labor y no te metas en problemas con tus compañeros. Te busca un amor que hace mucho no ves y recuerda que siempre vuelven a ti amores del pasado por tu forma de ser, solo trata de diferenciar quién te quiere y quién solo tiene interés contigo. Cuídate de dolores de espalda o cuello, trata de relajarte con un buen baño en las noches. Obtienes un dinero extra por la lotería con los números 04 y 13; usa más el color verde. Si eres Virgo soltero, estos tres días serán de conocer personas muy afines a tu forma de ser, así que trata de sonreír y decirle sí al amor. Compras ropa para un evento importante, cambias tu celular por uno más reciente y actualizas tu sistema de pagos. Tu mamá te invita a comer y te da un regalo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás buena energía a tu alrededor este viernes, se concreta lo que tanto deseas en lo personal y laboral, trata de no platicarlo para que no te lleguen las envidias. Eres el comunicólogo del Zodiaco y se te hace muy difícil guardar un secreto, pero si no puedes, platícaselo a un familiar. Te invitan a una fiesta este sábado, vas a brillar más que nunca, así que no dudes en ir y vestirte de un color fuerte para atraer al amor. A tu signo le gusta cargarse con problemas de otro, empieza a quitar eso en tu vida para estar más tranquilo. Un amor prohibido –casado o comprometido– te buscará para salir. Tus números de la suerte son 04 y 16. Trata de no comer tanto y tomar mucha agua para que tu energía positiva se multiplique, prende una vela roja y pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas para estar mejor.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un viernes de juntas en tu trabajo y cambios de puesto, pero a ti te irá muy bien, soló trata de cuidarte de problemas causados por los enojos con personas de tu oficina. Trata siempre de estar con la mejor disposición de ayudar. Te busca un amor del pasado para pedirte un favor, pero es solo el pretexto para volver, analiza qué es lo mejor para ti. Ya no seas tan rencoroso y empieza a perdonar a ese familiar que te hizo daño. Para este fin de semana te recomiendo que tomes mucha agua y salgas a caminar en la mañana para que los rayos del sol te cubran de energía y así se multiplique. Te estás enamorando de la pareja de un amigo, por eso debes poner en orden tus sentimientos y no confundir la amistad con el amor. Tus números de la suerte son 14 y 50, usa más el color de tu suerte, que es el blanco.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y de organizar una fiesta para celebrar el cumpleaños de un familiar. Serán tres días de estar con muy buena actitud y contento, solo trata de controlar tu consumo de alcohol y comida para que después no tengas cruda moral. Viernes de mucho trabajo y cierre de proyectos, tu signo siempre es muy cumplido con todo lo que realiza. Este día vendrá un reconociendo laboral, te invitan a un evento y conocerás a personas compatibles contigo, recuerda que confundes mucho el sexo con el amor por ser de fuego. Trata de convivir más con quien será tu pareja. Este domingo te recomiendo que prendas una vela roja para que le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesita en tu vida. Tus números de la suerte son 19 y 28, usa más el color azul fuerte para atraer la abundancia.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de conocer a personas más compatibles, el amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse, solo trata de decirle sí a la felicidad y no llenes tu cabeza de ideas que no son, por lo que verás que estarás muy bien con tu pareja. Cuídate de dolores de cabeza y estrés, relájate en este fin de semana con tus amigos, te invitan a una fiesta este sábado y te divertirás mucho, así que cómprate ropa y cambia de look para que te veas increíble. Este viernes te recomiendo que te cortes el cabello y vistas de colores fuertes para atraer más a la abundancia. Tus números de la suerte son 20 y 30, alguien del signo de Aries, Virgo o Libra te buscará para volver como pareja. Debes siempre aprovechar el tiempo para estar satisfecho con tus acciones, te invitan a salir de paseo al campo o al mar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de poner orden en todo lo que te rodea, tu signo es muy detallista y por eso es tiempo de limpiar tu clóset y revisar todos tus documentos para que estén al día. Te invitan a salir de viaje, aunque sea cerca de tu cuidad, ve porque te ayudará a renovar la energía. Un amigo te va pedir dinero prestado, no lo hagas para que no te robe la suerte. Extrañas mucho a un amor que está lejos, trata de hablarle para que se haga corta la distancia. Sigue con tu rutina de ejercicio y cambia tu alimentación por una más saludable, esto porque a tu signo le gusta mucho el alcohol y las fiestas, por eso debes de completar tu vida con todo eso. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 13 y 22. Usa más el blanco, un amor del signo de Libra , Aries o Tauro llegará a tu vida para quedarse.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de recordar a alguien que ya no está contigo, por eso andarás melancólico. Recuerda que todos los tiempos son perfectos y si tú estás pasando por un rompimiento amoroso es porque llegará a tu vida algo mejor. Solo recuerda llenar tu vida de pensamientos positivos. Te buscan para un trabajo fuera de tu cuidad. Trata de dormir más en este fin de semana, eso te ayudará a reponer las energías que te faltan. Cuidado con las traiciones de amigos y compañeros de trabajo, por eso no platiques mucho tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 25, trata de usar mucho perfume para atraer la abundancia a tu vida. Una expareja te busca para entregarte algunas cosas, te regalan una mascota y decides volver a estudiar y tomar un diplomado de diseño o idiomas los fines de semana.