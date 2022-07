Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti en sus horóscopos para este fin de semana.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

En el Tarot te salió la carta de ‘El Mundo’ y significa que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa y muchas alegrías. Tu carácter te hará pasar por malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con tus seres queridos. Viernes de gran carga de trabajo y análisis para poner un negocio propio los fines de semana. Un dinero extra llegará a ti por cuestiones de lotería con los números 07 y 19, intenta comprarlo el domingo. Recibes una invitación para salir de viaje, acéptalo, necesitas descansar. Cuida tu salud, tu punto débil son los nervios y el estrés. A los Aries solteros les vendrá un amor del signo Leo, Libra o Capricornio muy compatible. Serán tres días de muchos cambios radicales en tu forma de ser. Ten cuidado al emitir un punto de vista, no todos lo reciben de la mejor manera, así que trata de ser más prudente.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

La carta de ‘La Luna’ indica que este fin de semana te aferres a depurar todo lo negativo que te rodea y dejes atrás para que la energía positiva esté contigo. En el tema sentimental, recuerda que los Tauro son muy tercos en su relaciones amorosas tóxicas, es mejor tomar decisiones fuertes y separarse a tiempo, a fin de mejorar en el aspecto personal. Debes salir a caminar por las noches e intentar sanar tu mente sobre situaciones que no están bajo tu control, deja que todo fluya. La carta te recomienda que ya trabajes por tu cuenta y pongas ese negocio que tanto deseas, Tauro siempre busca el bienestar económico. Tus números de la suerte son 03 y 20. Viajas con tu familia y serán unos días de mucha diversión. Recibes como regalo una mascota y decides someterte a tratamientos estéticos para verte mejor.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

No rechaces la buena suerte y llenes tu mente con pensamientos negativos, te dice la carta de ‘El Mago’, según el Tarot. Estos tres días del fin de semana serán de abundancia y sorpresas agradables. Recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición controladora, mejor relájate y disfruta de tu pareja. Sigue con la dieta, ahora te ves excelente y es mejor continuar con ella. ‘El Mago’ indica que vendrá un negocio nuevo los fines de semana y lo debes aceptar para tener más ingresos. En el amor, un Virgo o Piscis vendrá a tu vida y hablarán de compromisos. En juegos de azar, usa el color rojo y los números 07 y 16. Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos. Cuidado con tus gastos, no realices compras innecesarias y aprende a administrar de mejor forma tus finanzas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

Sigues de fiesta por tu cumpleaños, recuerda que a tu signo le encanta festejar y este fin de semana será el ideal para llevar a cabo tu celebración. En el Tarot obtuviste la carta ‘As de Oros’ y este viernes la suerte llegará a ti con mucha fuerza, por lo que debes vestirte con colores fuertes y ponerte mucho perfume; esas buenas energías del dinero se quedarán contigo. Empiezas un negocio los fines de semana. En cuestiones amorosas, ni todo el dinero ni todo el amor, debes entender que tus parejas deben estar contigo más allá del interés. Tus números de la suerte son 04 y 39. Tu signo es el más sentimental, por eso te recomiendo buscar una familia que comparta el mismo sentimiento. Ya no pelees con tu familia, lo mejor es el entendimiento. Compras cosas para tu hogar y haces modificaciones en tu clóset.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Tu energía positiva empieza a crecer, el motivo es que se acerca tu etapa de cumpleaños, así que no lo dudes y pon en práctica todo lo que deseas para tu bienestar familiar. En el horóscopo del Tarot obtuviste el ‘As de Copas’, significa que eres el pilar de tu casa y tendrás en este fin de semana una revelación divina sobre tu futuro. Intenta estar en paz con todos los que te rodean, date baños de agua bendita que estos tres días serán muy místicos. Cuídate de problemas de infección de piel, acude con tu médico. Tu signo es fuego y lo hace descuidado en su salud. A los Leo solteros les vendrá un amor del signo Capricornio o Aries, el cual será muy importante en su vida. Tus números de la suerte son 01 y 29. Deja las bebidas alcohólicas y el exceso de comida, tienes que mantener una dieta más saludable.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Viernes de mucho trabajo atrasado, por lo que tratas de poner todo en orden; recuerda que debes administrar tu tiempo para no verte presionado. En el horóscopo del Tarot te salió la carta ‘La Estrella’, significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodean. La suerte empezará a cambiar para bien a lo largo del fin de semana, por lo cual te recomiendo ponerte ropa de colores claros y te rodearán las energías positivas de manera intensa. Mueve los espejos de lugar a fin de que las energías no se estanquen. Tu números de la suerte serán 12 y 36. Este sábado tendrás una fiesta en compañía de tu pareja, te la vas a pasar de lo mejor. En estos días regresa un amor del signo Aries o Sagitario y será para quedarse. Te entregarán tu fondo de ahorro o prima vacacional, pero trata de guardarlo para cambiar tu coche.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

Fin de semana de mucho trabajo y presiones, eres el encargado de mantener el orden en tu ámbito laboral, trata de tener calma. En el tarot te salió la carta de ‘El Sol’, significa que seguirás con suerte en lo relacionado con en el dinero, por eso es el momento ideal de formar un patrimonio. También indica que a veces no controlas tu carácter y eso te hace tener problemas sin razón, piensa antes de actuar y verás que llegan más cosas positivas a tu vida. Tu signo es muy rencoroso, debes aprender a vivir sin ataduras, el día 17 debes darte baños de flores para que la suerte reine más tiempo en tu vida. El tarot también te aconseja que salgas a caminar en las mañanas para que la energía negativa se aleje de tu vida y contempla no hacer compras compulsivas. Tus números de la suerte son el 15 y 40.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Este fin de semana lo ocuparás para estar con tu pareja y planear unas vacaciones, recuerda que tu signo es el más divertido del zodiaco y eso te hace disfrutar de la vida. En el tarot te salió la carta de ‘Los Enamorados’, serán días de mucha pasión y debes prepararte para vivir en pareja porque estos tres días van ser muy placenteros. Debes cuidarte de las traiciones de tus amigos en el trabajo, aprende a no platicar tanto tus asuntos personales. Recibes la propuesta de un negocio para los fines de semana. El domingo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 13 y 27 y trata de vestirte con colores fuertes para atraer más la abundancia. Recuerda que siempre debes gastar solo lo que tienes y no usar mucho la tarjeta de crédito, son tiempos de ser más administrados en tus ingresos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Durante este fin de semana tendrás mucho trabajo y ordenarás varios asuntos personales. Tu signo es el controlador de todo lo que lo rodea, aprende a relajarte y disfrutar de la vida. Te llega una invitación laboral para los fines de semana, acepta porque te irá muy bien. En el tarot te salió ‘La Templanza’, significa que tu temperamento te causa muchos problemas por ser impulsivo, debes de ser prudente con tus palabras y acciones. Eres muy bueno para ser comerciante o artista, recuerda que tu signo es fuego y siempre busca el reconocimiento de los demás. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 18 y 99. En el amor debes aprender a no andar con dos a la vez, eso te provocará problemas. Solo compra lo necesario, recuerda que tu signo es el más gastador, controla ese impulso y sana tu economía.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Viernes de estar con la felicidad al máximo, por fin sientes que los astros se alinea a tu favor. Tu pareja te invitará a salir y lo pasarás de lo mejor, solo trata de no mentir y que no aceptar mentiras de los que te rodean. Tu signo siempre va buscar el éxito en todo lo que realiza, procura ponerte agua bendita en la frente para que tengas una protección divina. En el tarot te salió la carta ‘As de Espadas’, debes tomar una decisión en cuestión de estudios, considera que tienes mayor facilidad con el comercio e idiomas. En el amor no sabrás por cuál decidirte, no debes de martirizarte y conocer personas te ayudará a seleccionar lo ideal para tu vida, así que sal con los que te inviten, solo no tengas ningún compromiso. Tus números de la suerte son 05 y 30 y en este fin de semana va ser de muchas fiestas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

Fin de semana con muchas ideas positivas para planear un negocio, Acuario siempre es el mejor vendedor del zodiaco, te gustan mucho las relaciones públicas y conocerás a varias personas importantes para lo laboral. En el tarot te salió la carta ‘El Emperador’, esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica, no tengas miedo a tomar decisiones para cambiar tu vida amorosa, tendrás éxito en lo que decidas y sin duda será lo mejor para ti. Cuida mucho lo que comes y trata de hacer una dieta más hogareña y no comer tanto frituras y alcohol. Este domingo la suerte reinará en tu vida con los números 15 y 33. Debes cuidarte de un amor del pasado que va estar hablando mal de ti, por eso siempre trata de quedar en paz con todo mundo. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Fin de semana para que lo dediques a ti, empiezas con una dieta y un régimen de ejercicio, recuerda que a tu signo le gusta que lo volteen a ver y son tiempos de reinventarse. En el tarot te salió la carta de ‘El Sumo Sacerdote’, es decir, tienes una protección divina muy fuerte y este domingo debes salir a caminar con los primeros rayos del Sol para que las energías positivas te ayuden a tomar decisiones correctas en la vida. Cuídate de problemas de chismes que divulgarán tus compañeros de trabajo. Trata de no invitar a tanta gente a tu casa porque tu hogar es tu templo y debes de cuidarlo. Tus números de la suerte son 08 y 23. Haces unas compras para tu casa, pero recuerda que lo mejor que puedes hacer es administrarte más en tu economía. Seguirás muy estable con tu pareja y para los solteros habrá sorpresas.