Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás con muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de ser un poco más ordenado en todo lo que realices para que te alcance el tiempo. No le des tanta importancia a las críticas de personas que solo te envidian, tu signo tiene la fuerza de quitarse toda esa energía negativa con solo desearlo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y visitas a unos familiares. Recibes un dinero extra para pagar tus deudas, solo organízate más en tus gastos. A los Aries que están solteros les llegará un amor del signo Capricornio o Leo, el cual será muy compatible. ”La Estrella” es tu carta del tarot y significa que tendrás ayuda espiritual para salir de tus problemas. Recuerda que eres el poder de la transformación y tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 04 y 19. Usa más el color amarillo en tu ropa para atraer la suerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Seguirás con tus proyectos de vida, es decir, formarás un patrimonio para el futuro y buscarás la mejor opción de trabajo. Pondrás un negocio propio, recuerda que tu signo es el más fuerte para atraer el dinero, así que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento. Saldrás de vacaciones y visitarás a un familiar que está enfermo. Habrá cambios de personal y nuevos proyectos laborales en tu empresa. La carta del tarot de “El Carruaje” indica que tendrás comunión en lo espiritual y encontrarás la paz interior que necesitas. A veces eres muy estricto contigo mismo y te castigas mucho; quiérete más. Mantente alineado con tu fuerza espiritual. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los números 06 y 22. Tu color es el naranja, el cual te llenará de abundancia. Confía más en todo lo que haces para que tus proyectos sean fructíferos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentarás problemas laborales, recuerda que tu signo de aire es muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean, eso te desespera en tu vida diaria, por eso te recomiendo estar en paz y evitar problemas. Harás compras para tu hogar y arreglarás tu casa. Los Géminis casados pasarán por una etapa de celos, así que encuentren la mejor solución y vivan en pareja. Cuidado con los accidentes, sé más cauteloso al caminar y conducir. En el amor, conocerás personas compatibles con tu signo; serán días de pasión y mucho sexo con tu pareja. Viajas con amigos del pasado o familiares. En la carta del tarot te salió “La Justicia”, es decir, debes confiar en tu poder de decisión y avanzar en tu vida. No debes atarte a traumas y complejos del pasado. El martes vendrá un golpe de suerte con los números 09 y 31. Tu color es el rojo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las energías en tu trabajo estarán muy revueltas esta semana, se aproximan cambios de puesto y liquidaciones de personal, así que trata de estar alerta. Unos amigos te invitan a una boda, mejorarás tu imagen y tu vida sentimental. Tu signo es muy sensible y eso te puede causar muchas dudas con tu pareja, mejor relájate y disfruta de tu relación amorosa. Recibes una propuesta para residir en el extranjero con un nuevo trabajo o estudios. Recuerdas a ese amor que se fue, no te tortures y dale vuelta a la página. La carta del tarot de “El Mundo” indica que la vida es una aventura y necesitas arriesgarte para conseguir lo que deseas. Deja tu estado de confort y no desperdicies tu energía en personas que no valen la pena. Este lunes será tu día de suerte con los números 08 y 40. El azul fuerte es tu color de la abundancia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de suerte para tu signo, sobre todo por tu cumpleaños. Serán días de cambios radicales favorables en cuestión de trabajo. Cuidado con el alcohol y los vicios en los festejos, evita los excesos para que luego no te invada la culpa. Tu familia te invita a salir de viaje en estos días, solo cuídate de las traiciones. Si ya no te quieren, platica con tu pareja y dense un tiempo antes de terminar mal la relación. A los Leo solteros les vendrá un amor del signo Aries o Libra, el cual será muy compatible con tu signo. Los problemas de intestino o estómago pueden afectarte, ya no hagas corajes. “El Emperador”, en las cartas del tarot te indica que no guardes rencores y hagas los cambios necesarios en tu vida. Llegarás muy lejos y te darán un puesto de jerarquía en tu trabajo. Viernes de suerte con los números 11 y 17. Usa los colores verde y rojo para atraer la suerte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Fuerza” significa tu deseo de ser alguien en la vida y estar en constante lucha para sobresalir ante los demás. Estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser una mejor persona. También, la carta te recuerda que lo que hagas se te regresará tarde o temprano, sean cosas buenas o malas, por eso te recomiendo siempre analizar lo que planees hacer. Semana de muchas actividades nuevas en proyectos de trabajo. No caigas en problemas de deshidratación y toma líquidos sanos. No te precipites para tomar decisiones de pareja. Obtendrás dinero extra por lotería y juegos de azar. Tus números mágicos son 21 y 25. Tu mejor día será el miércoles con el color gris y azul fuerte. En el amor, seguirás con tu aventura de conquistar y no tener ningún compromiso firme. Disfruta antes de entablar algo formal en tu vida.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “El Sol” y junto con tu signo indica que te llegarán muchas ideas para progresar en tu trabajo, solo te recomiendo que evites ayudar a compañeros en situaciones complicadas para que no te envuelvas en problemas que no son tuyos. Esta carta dice que es el momento en el que debes decirte que eres un triunfador y no dejarte influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento. Es la hora de dejar a ese amor y amistades tóxicas. Debes poner atención a las coincidencias que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que tanto deseas. Te pondrás al corriente con pagos atrasados. Te van a proponer volver a estudiar y tomar un diplomado. Te llegará dinero extra si en la lotería juegas los números 14 y 20, tu color de la suerte es el plateado y tu mejor día es el martes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La “Rueda de la Fortuna” es la carta que te salió en el tarot, significa que si estuviste abajo, ahora te toca estar arriba en los proyectos de trabajo, pero recuerda que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar. Estás en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz. Recuerda que para toda acción hay una reacción, así que siempre debes estar muy consciente de lo que vas hacer para que puedas tener éxito. Semana de controlar tu mal carácter, no olvides que a ti te afecta todo lo que dicen, procura meditar y relajarte. Si te piden dinero prestado, trata de no hacerlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos serán 23 y 41, usa más el color dorado para atraer la suerte, tu mejor día será el jueves.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

A ti te tocó la carta de “La Luna”, esto significa liberación y continuidad para dar un paso más a la prosperidad y dejar atrás todo lo negativo. Recuerda que tu signo es fuego intenso en su forma de ser, por eso batallas mucho para cortar relaciones enfermizas, pero con la ayuda de esta carta te será más fácil tomar la decisión de terminar con ellas. Es momento de crecer en el ámbito laboral y buscar el trabajo que tanto deseas. Semana para analizar cambios de residencia, ya sea en otro país o cuidad. Alguien que te debía dinero te va a pagar, te invitan a una comida en la que conocerás a personas muy importante para tu trabajo. Cuidado con los gastos innecesarios, trata de empezar a ahorrar. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19 y con los colores rojo y verde, tu mejor día será el martes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, significa que estás en el momento de vitalidad y energía positiva para entrar a una etapa de prosperidad. Además, te llegará dinero en estos días, pero debes aprender a cuidarlo y no gastar por gastar, porque siempre te hace falta mucha administración. Necesitas un tiempo para ti y salir a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable, así tendrás mayor entusiasmo para las cosas necesarias. Te busca un amor del pasado para pelear, por eso debes cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa. Tus números de la suerte son 01 y 30, tus colores el amarillo y verde, tu mejor día será el jueves. Haces un regalo a una persona muy especial, debes pensar con quién te vas a quedar como pareja para formar un hogar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Sacerdotisa” es la carta que te corresponde en el tarot, tu vida está en una etapa de claridad y no debes de dudar de tus cualidades para triunfar, pon en práctica todo lo que sabes para ser un exitoso. Con esta carta tienes una guía espiritual en tu vida, por eso no debes tener desconfianza ni avaricia. Tus pensamientos son reflejo de tus acciones, deja de lado todo lo negativo. Debes guiarte con la verdad para que no tengas problemas en tu vida amorosa. Semana de emociones encontradas, no sabrás qué hacer con un amor del pasado, las mejores decisiones se toman en calma, así que deja que las cosas fluyan porque todo va a salir bien. No estés molesto en tu trabajo, pero si no te valoran, trata de buscar algo mejor. Tus números de la suerte son 08 y 29, tus colores el azul y blanco, y tu mejor día el lunes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” es la que te salió en el tarot, estás en plenitud de tu vida ya que al fin los astros se alinean a tu favor para que logres lo que deseas. No debes agobiarte, ante las situaciones caóticas debes tener más paciencia para saber cómo resolverlas, recuerda que tendrás todos los elementos para solucionar tus problemas. Tienes necesidad de salir de viaje y conocer a personas de otras partes. Hay muchas posibilidades de que el amor venga de otra parte del mundo, así que espéralo. Semana de mucho trabajo, trata de entregar las cosas el mismo día que te las soliciten. Llegará dinero extra para pagar una deuda. No tengas duda con tu pareja, debes dejarte querer porque es tiempo de estabilidad. Tus números de la suerte son 07 y 15, tu mejor día el jueves, y tus colores de la fortuna el azul y el naranja.