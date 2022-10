Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en esta semana en el amor, cuál es tu carta del tarot y los mejores consejos para conseguir la abundancia económica y emocional. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste las cartas de “Dos de Espadas” y “La Muerte”, que significan cambios radicales durante esta semana para tu signo, es decir, dejarás todas las inseguridades atrás de ti y te armarás de fuerza y valor para lograr lo que deseas. Tus números mágicos serán 17 y 21, tu color de la abundancia el amarillo y tu mejor día el martes. Semana de arreglar trámites legales, recuerda que debes cerrar eso que te aqueja. No seas tan obsesivo en el amor, relájate y disfrútalo, recuerda que, si es para ti, nadie te lo va quitar, así podrás disfrutar tu relación amorosa. Recibirás una invitación para salir de viaje a la playa en el mes de diciembre; organízate y date una escapada. Seguirás con la dieta y el ejercicio. En el amor, a los Aries solteros les llegará alguien del signo Capricornio o Virgo que será muy compatible.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Carruaje” y el “Dos de Oros” en el horóscopo del tarot atraerán la abundancia a tu vida, solo trata de ser más discreto en todo lo que realices para tener el éxito asegurado. Tu color de la suerte es el verde y tus números mágicos 04 y 15. El jueves será tu día de la suerte. Semana de salir de viaje por cuestiones de proyectos de trabajo. Te regalarán una mascota. Te prepararás para un examen profesional. No seas tan codo contigo mismo, recuerda que lo mejor en la vida de ganar dinero es gastarlo en lo que uno necesita. Este 17 de octubre te recomiendo vestirte de colores como el verde y rojo para renovar tu energía positiva. Cuídate de los chismes en tu trabajo, así que trata de no hacer ningún comentario. No seas tan aprensivo en el amor, recuerda que lo mejor de una relación es la confianza.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás buena suerte para asuntos económicos y pagarás tus deudas gracias a las cartas de “El Mago” y “Cuatro de Oros”. Tus números mágicos son 09 y 17, con el color rojo te llegará la abundancia y tu mejor día será el miércoles, Semana de realizar trámites escolares y de gobierno. Recibirás un dinero que no esperabas y empezarás a ahorrar; cuídate de los enojos en el trabajo, es mejor no ponerle atención a esas personas que solo buscan molestar. Porta algo de plata y báñate con agua bendita, eso te servirá de amuleto. Tendrás mucha suerte en todos los sentidos, ya es tiempo que impongas tus condiciones en el trabajo y pidas un aumento de sueldo. Te enamorarás de alguien del signo Aries o Libra, ten en cuenta que el amor siempre llega y éste es tu momento. Prepararás un viaje para el mes de noviembre con tu familia.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste las cartas de “La Fuerza” y el “10 de Oros”, las cuales significan que no debes detenerte y seguir adelante, pues los problemas son experiencias de vida para construir un mejor futuro. Tus números mágicos son 01 y 23, tu color el naranja y tu mejor día será el lunes. Será una semana de cambiar tu actitud y ponerle más fuerza a tus decisiones para progresar. Por bueno y sentimental, eres muy sensible en tu relación de pareja, pero no seas tan intenso con todo lo que te sucede y disfruta tu vida. Harás cambios en tu casa para vivir mejor. Realizarás un trámite de crédito de casa o departamento. Sigue con la dieta, que a tu signo lo dominan mucho los problemas estomacales y de intestino. Este 17 de octubre te recomiendo encender una veladora blanca y pedirle al arcángel Gabriel que te ayude y proteja.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Estrella” y “La Torre”, en el horóscopo del tarot, indican que es momento de construir un patrimonio para tu futuro y crecer económicamente. El naranja será tu color de la semana y tus números mágicos 07 y 33. Estarás muy activo en tu trabajo y decidirás tomar un curso de ingeniería y arquitectura; recuerda que a tu signo le gusta crear y diseñar, así que haz lo que te haga sentir mejor. Necesitas dedicarle más tiempo al ejercicio para sentirte con más energía. Ya cansaste a tu pareja por ser tan frío en tu relación; trata de platicar antes que decidan separarse de manera definitiva. Tu signo lo domina todo y a todos, pero no debes ser tan determinante en tu vida. Tendrás una junta con directivos para nuevos cambios de la empresa. Este martes te recomiendo darte un baño de sal de grano y agua para limpiar por completo toda tu energía.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las cartas de “El Ermitaño” y “9 de Espadas” te ayudarán a defender tus ideales y metas con toda tu fuerza. Tus números mágicos serán 16 y 40, tu color el blanco y tu mejor día el viernes. Tendrás una semana con ganas de cambiar por completo tu forma de pensar; recuerda que tu signo se sabotea a sí mismo y no te deja avanzar, debes tener claridad sobre qué quieres hacer en tu vida. No guardes rencor y cuídate de los dolores de cabeza. Ya no compres cosas que no necesitas, recuerda que hay que ahorrar para tu futuro. Este 17 de octubre te recomiendo prender una vela blanca y pedirle al arcángel Rafael que te ayude en todo lo que necesites. Te comprarás una computadora o cambiarás tu celular. Comprarás un boleto de avión para el mes de diciembre, pues disfrutarás de un viaje de vacaciones con tu familia.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “As de Oros” y “9 de Copas”, por lo que todo cambio positivo que decidas llevar a cabo se dará de forma positiva. Tus números mágicos son 22 y 50, tu mejor día será el miércoles y tus colores: morado y rojo. Semana de mucho trabajo y cambios inesperados en tu oficina, tu signo está destinado a ser jefe o gerente, por eso te darán más responsabilidad, pero también es tiempo de pedir un aumento de sueldo. Ten cuidado con problemas hormonales y del intestino, ve con el médico para hacerte una revisión. Ya no seas tan desconfiado y celoso en tu relación amorosa, ya que tu pareja no tiene motivos para recibir ese trato. Este día 21 de octubre te recomiendo prender una vela roja y pedirle a todos los ángeles que te ayuden a realizar lo que tanto deseas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana retomas todas tus obligaciones de trabajo y de la escuela, estás en días de realizar todo lo que tienes pendiente, como terminar con tus estudios universitarios. En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “As de Bastos” y “7 de espadas”, indican que debes esperar a que todo se tranquilice para que puedas cambiar de trabajo y buscar un mejor ingreso económico. Tus números de la suerte son 19 y 6, tu color el amarillo y tu mejor día, el martes. Te aconsejo ahorrar y no comprar nada que no vas ocupar porque vendrán días difíciles. Un amor nuevo llega a tu vida para cambiar por completo tu entorno. Ten cuidado con problemas de envidias y chismes, sobre todo en tu trabajo, necesitas ser cauteloso y discreto con lo que realizas. Sacas un crédito para un departamento, cambias tu licencia de conducir.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Las cartas “El Diablo” y “El Mundo” son las que te salieron en el horóscopo del tarot, es momento de estar muy atento a tus enemigos, por eso debes ser más cauteloso en tu trabajo. Tus números mágicos son 29 y 70, tu color el rojo y tu mejor día será el lunes. Semana de empezar con el pie derecho todas tus actividades, estás en tu mejor etapa de crecimiento profesional. Con tu pareja amorosa hablarás de una relación formal. Ten cuidado con problemas de golpes y de intestino. Te buscan para invitarte a salir de viaje en diciembre, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve. Ten cuidado con un amigo que te pedirá dinero prestado y es para robarte la suerte. Pide al arcángel Miguel que te quite todas las malas energías que te rodean y así avances con tus proyectos de vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “El Emperador” y “El Sol”, por lo que es momento de crecer en lo profesional. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 21 y 30, y tu color el azul. Semana para revisar todos tus documentos y ponerlos al día, es tiempo que te organices y tengas a la mano lo que vas a necesitar. Eres muy bueno para aprender y enseñar, eso hace que todo mundo te busque para que le ayudes. Te recomiendo que el martes te bañes con agua bendita y prendas una vela roja para que los ángeles te liberen de todo hechizo que esté a tu alrededor. Trata de dormir más y dejar las redes sociales que solo te quitan tiempo. En el amor, eres muy protector, pero es mejor que no ayudes tanto a tu pareja para que se fortalezca en la vida. Tu compatibilidad más fuerte es con Aries y Libra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana tu color de la fortuna es el amarillo, tu mejor día será el jueves y la abundancia te llegará con los números 05 y 12. En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “La Templanza” y “9 de Oro”, por lo que debes conservar la calma ya que vendrá un gran cambio positivo en tu ambiente laboral. Semana de tener la oportunidad de crecer y no ser tan conformista, a tu signo le gusta vivir bien y por eso es importante que pienses en tener un patrimonio, trata de sacar un crédito bancario para comprar una casa. Recuerda que no todos son tus amigos, así que ya no cuentes tanto tu vida personal porque te pueden traicionar y te llevarás una decepción. Debes controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos para que tú mismo no te sabotees, así que debes estar tranquilo y confiar que todo saldrá de lo mejor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “El Loco” y “3 de Copas”, es decir, son tiempos de madurar y crecer en tu vida amorosa. También te advierten que debes dejar los vicios y las malas amistades que solo roban tu buena energía. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 03 y 88 y tus colores el rojo y verde. Tu signo son dos peces encontrados y amarrados, eso hace que a veces estés muy confundido con lo que quieres para tu futuro, por eso necesitas siempre concentrarte en tu objetivo y llegar a la meta. Te llega dinero extra por comisiones. Ya no seas tan intenso en el amor y trata de relajarte y disfrutar tu relación amorosa que va muy bien. Recuerda que en la vida uno tiene que ser agradecido para que siempre te vaya de lo mejor. Un amor del signo de tierra te buscará para salir.