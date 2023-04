Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 10 al 13 de abril

Mhoni Vidente te dice qué arcángel es que l te protegerá esta semana, así como lo que te depara el destino para el amor y conozcas a los signos más compatibles contigo para que sea tu pareja ideal. También sabrás qué esperar de la fortuna en tu ambiente laboral y tus números y colores de la abundancia.

El arcángel Miguel te guiará esta semana y te recomienda que transformes tu vida a lo positivo, pues vendrán grandes cambios para tener abundancia y riqueza. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 08 y 17, y tu color de la abundancia el rojo. Semana de Pascua con buenas energías a tu alrededor, recuerda que tu signo es el carnero y en estos días te liberarás de todo lo negativo. Eres el signo más fuerte y líder del Zodiaco, eso te hace tener una misión en tu vida para ayudar a los demás, así que no los hagas a un lado y acepta tu destino. En el amor, seguirás con tu pareja y estarás muy estable; tus signos más compatibles son Capricornio, Leo y Virgo. Trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue, en lo relacionado con proyectos de negocios. Vístete de rojo o naranja para que se multiplique tu energía.

Esta semana te protegerá el arcángel Zadkiel, el cual te dará las soluciones a los problemas que padeces, solo invócalo y verás cómo te ayudará. Deberás tener más autocontrol y paciencia en todo lo que realices, tus números mágicos son 06 y 15, tu color, el verde fuerte y tu mejor día será el miércoles. Tu semana de Pascua estará llena de cambios en tu casa y a tu alrededor; los ángeles te ayudarán a estar mejor en tu vida. Empezarás a ver que las personas te toman más en cuenta en sus decisiones o te darán más autoridad en tus opiniones. Tendrás un dinero extra por una deuda del pasado y te invitarán a un negocio de publicidad o venta de ropa. En el amor, estarás muy compatible con los signos Acuario, Virgo y Escorpión, y te sentirás de lo mejor. Ten cuidado con el alcohol y trata de medirte en las fiestas.

El arcángel Rafael indica que serás sanado de cualquier problema en cuestión de salud física y mental, con solo invocarlo serás bendecido. Deberás tomar decisiones con la razón, no con el corazón. Para estar en paz, el poder de tu mente lo es todo en tu vida. Tus números mágicos son 09 y 13, tu color es el naranja y tu mejor día el jueves. Semana de Pascua de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con el trabajo, recuerda que tu signo tendrá la oportunidad de salir de los problemas sentimentales. Te estás enamorando de alguien más que no es tu pareja, trata de poner en claro tu situación sentimental y quédate con quien más te quiera. Tus signos más compatibles son Acuario y Libra. Cuida tu salud por problemas de presión alta y exceso de grasa en el organismo, sigue con tu dieta y ejercicio.

Te guiará estos días el arcángel Jofiel, quien dice que los sueños siempre se hacen realidad, solo hay que tener constancia y seguridad hacia donde quieres ir. Tus números mágicos son 03 y 11, tu color el amarillo y tu mejor día el viernes. Esta semana de Pascua tendrás la oportunidad de crecer y renovar tu energía, recuerda que tu signo es agua y eso te ayudará a tener más comunicación con lo divino. Habrá cambios en tu trabajo y no te darán el puesto que te habían prometido. Estás en época de crecer más y que valoren tu desempeño y creatividad. Eres el comunicólogo del Zodiaco y todo lo relacionas con viajes. Intenta quedarte con tu pareja y lucha por ese amor; si ves que ya no funciona, queden en buenos términos. Pagarás deudas de tu carro, harás trámites de tu pasaporte y tu familia te invitará de viaje.

El arcángel Metratrón pide que esta semana creas en ti y escuches tu razón, este ser divino te ayudará a sentirte con más fuerza espiritual, solo invócalo y llegará a tu vida. Tus números mágicos son 19 y 21, tu color el azul fuerte y tu mejor día el miércoles. Semana de Pascua de estar con mucha prisa para encontrar la estabilidad económica que tanto necesitas, solo trata de concentrarte en tus metas y lo vas a lograr. Cuídate de dolores de cabeza y tensión nerviosa, sigue con el ejercicio, pues eso te ayudará a estar de lo mejor. Te buscará un amor del pasado para reclamar y pelear, mejor trata de cortar lo negativo. Evita pensar en vengarte de alguien que te hizo daño, eso ya déjalo atrás, recuerda que son días de perdonar. Tendrás un examen en tu trabajo para subir de puesto. Estas vacaciones, trata de convivir más con tu familia.

El arcángel Uriel te guiará en estos días y te dice que estás hecho para ser el más fuerte y poderoso del Zodiaco y que te concentres en lo que deseas para triunfar. Tus números de la suerte son 22 y 40, tu color es el rojo intenso y tu mejor día el lunes. Semana de Pascua de estar con muy buenas energías a tu alrededor, te invitarán a irte de viaje y convivir más con tu familia. Recuerda que tu signo es la base de todo y más de tus seres queridos, por eso en estos días santos te recomiendo poner una vela blanca y echarte agua bendita en la frente. Te invitarán a una boda familiar y en el amor seguirás de lo mejor. Tu signo es muy querido y siempre estará rodeado de personas muy buenas, así que aprovecha esa virtud que tienes para encontrar a una pareja, tu mejor compatibilidad será con los signos Aries y Cáncer.

El arcángel Ariel te dice que estos días la fuerza espiritual estará de tu lado, solo confía en ti mismo. Tus números de la suerte son 07 y 33, tus colores son naranja y verde, y tu mejor día el martes. Semana de tener muchos deseos para salir adelante en tu vida personal y laboral. Eres el pilar de todos los que te rodean, por eso siempre necesitas tener más ingresos económicos y una pareja estable. Te recomiendo dar una limosna a personas que estén en las calles o necesiten de tu ayuda y prende un cirio blanco para que lo divino esté contigo. Tendrás la oportunidad de cerrar círculos con personas con las que tenías problemas. No te estreses tanto por lo que todavía no pasa, resuelve tus problemas en el momento y no antes de que los tengas. Encontrarás el amor de tu vida y será del signo Sagitario o Tauro.

Esta semana te ayudará el arcángel Miguel, así que tendrás un final feliz para todos tus problemas. Tienes que ser más cauteloso con tus gastos para preparar tu patrimonio. Intenta ser más comprensivo con tus seres queridos. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 06 y 50, y tus colores son blanco y amarillo. Necesitas seguir con el ejercicio para llenarte de endorfinas y que no entres en depresión y angustia. Te vas de viaje con tus amigos y familia, procura darte baños en el mar para que el agua pura te ayude a estar mejor de salud. Eres el mayor conquistador del Zodiaco, por eso se te da muy fácil el amor y andas con varias parejas a la vez, pero recuerda que necesitas ser sincero y ya estar con una sola persona. Tu compatibilidad es con Piscis y Cáncer.

Te vas de vacaciones con tus amigos, trata de no asolearte mucho y cuidarte de los rayos del Sol. El arcángel Gabriel es quien te ayudará estos días, te dice que es el momento de actuar conforme a tus planes y metas. Tienes que ser constante en todo lo que realizas, así vendrá una etapa de abundancia y riqueza. Tus números de la suerte son 03 y 90, tus colores el verde y azul, y tu mejor día el jueves. Eres muy sensible, tienes un sexto sentido que percibe lo que te puede pasar, te recomiendo cargar una cruz de plata o de madera en tu cartera y tomar agua bendita en ayunas para que tu luz espiritual esté más fuerte. Recuerdas mucho a un amor del pasado, eso te hace sentir algo triste, háblale para arreglar los problemas y quedar en paz. Conocerás amores nuevos de Acuario y Aries que serán muy compatibles.

Esta semana será de muchas fiestas y reuniones con amigos, conocerás personas muy compatibles contigo y se dará mucha pasión. Compras ropa o cambias tu look, un amor de Aries o Virgo llegará para quedarse. El arcángel Uriel se encargará de protegerte. Tienes que ser más tolerante con los demás, selecciona bien a tus amistades y amores. Hay personas que solo te causan daño mental y mala suerte. Debes atraer la prosperidad con tus acciones y siempre buscar la oportunidad de brillar en todo. Tus números de la suerte son 08 y 30, tus colores el rojo y naranja, tu mejor día de la semana será el viernes. Tendrás muy buena actitud hacia la vida, por eso te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y prender una vela. A veces uno gana perdiendo, pero si ya no te gusta tu trabajo, renuncia y buscar otro mejor para ti.

El arcángel Metatrón te guiará estos días, te dice que tengas más determinación en tus ideas y pensamientos para que te cargues de buenas energías. Aprende a tener a tu alrededor a personas que te ayuden a ser mejor persona. Tendrás un reconocimiento laboral que te hará sentir muy bien. Tus números mágicos son 01 y 06, tus colores son gris y azul, y tu mejor día el martes. Te llega dinero por el pago de una deuda. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Recuerda que tu signo necesita del deporte y el contacto con la naturaleza, trata de irte unos días de campamento. La persona ideal en tu vida es del signo de Virgo o Tauro. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Sigues con tus cursos de economía o arquitectura. Un amor del pasado, del signo de fuego, te busca para volver.

El arcángel Jofiel te ayudará para liberarte de ataduras del pasado que solo detenían tu progreso. Debes quitar de tu vida preocupaciones innecesarias, tu signo está hecho para ser un triunfador. No cargues con problemas que no son tuyos, aprende a depurar. Tus números mágicos son 23 y 50, tus colores el naranja y verde, tu mejor día es el miércoles. Estás en tu mejor época de abundancia, siempre tienes que estar en movimiento para seguir creciendo. Te buscan amores del pasado y personas que salían contigo, recuerda que tu energía y pensamiento son muy fuertes, utiliza ese don para cerrar círculos. Seguirás con el éxito en tu trabajo o te buscan de varias partes para ofrecerte un mejor puesto. Trata de no tomar mucho alcohol y no caer en drogas. Tendrás amores apasionados y fugaces en estas días de vacaciones.