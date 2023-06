Mhoni Vidente: los horóscopos de julio

¿Quieres saber con qué signo eres compatible? Revisa tu horóscopo mensual y el resto de predicciones que Mhoni Vidente trae para ti en julio.

Julio será un mes de estar con muchos proyectos, recuerda que tu energía positiva crece más en esta temporada porque el Sol te domina. Tus mejores días del mes serán 01, 07, 13, 20 y 21, en estos días puedes empezar un negocio o cambiar de trabajo. Sabrás de un casamiento de un familiar y te invitarán a ser padrino. Deberás tener cuidado con amores del pasado, solo te buscarán para molestar o querer volver, pero es mejor que cierres círculos. Vendrá un amor del signo Capricornio, Géminis o Leo que será muy compatible contigo. Ten cuidado amiga de Aries con problemas de hormonas y trata de ir con el médico. Te buscarán para un proyecto fuera del país, no lo pienses tanto y diles que sí. Tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar, trata de jugar los días martes con los números 11 y 25.

Tendrás un mes de pensar mucho en tu patrimonio y empezar a ver la compra de una casa o sacar un crédito, recuerda que este mes siete es tu mes de la suerte en cuestiones de inversiones, así que no lo dudes más. Los días 05, 07, 11, 22 y 27 serán unos días de buenas energías alrededor de ti, más en cuestiones de cambios de proyectos de vida y encontrar un mejor trabajo. Aprende a seleccionar mejor a tus amistades, recuerda que a tu signo siempre lo envidian mucho; aprende a guardar tus proyectos y solo confía en la familia. Seguirás muy estable con tu pareja si eres casado, y a los solteros les vendrá la pareja ideal; deja a los demás amores que solo te quitan tiempo y energía. Trata de darle constancia a tus proyectos y no pidas opinión, sigue tu intuición. Tus números de la suerte este mes serán 20 y 27.

Para ti julio será un mes de suerte en cuestiones económicas, por fin decidirás comprarte otro coche. Tendrás un golpe de suerte en este mes con los números 13 y 29, trata de jugarlos los días domingo junto con tu signo. Serán días de hablar de mucho amor profundo con tu pareja y eso te motivará y sentirás que tienes ganas de hacer más proyectos en tu vida. Recuerda que a tu signo lo domina la energía sexual y cuando tienes pareja estable, todo fluye mejor. Un amor del pasado del signo Capricornio o Aries te buscará para volver. Recuerda que es verano y necesitas seguir ejercitándote, así que entra a un curso de deportes extremos. Los días 03, 07, 10, 16 y 24 serán muy buenos para tu signo y más cuestiones de arreglar tu papelería de trabajo o escuela, así que estos días trata de vestirte de colores claros.

Vendrá la suerte en el mes de julio para tu signo y más porque es tu cumpleaños, así que debes seguir aprovechando esta buena racha por la que atraviesas para lograr todos los proyectos que tienes en mente. Recuerda que tú eres el sociable y comunicólogo del Zodiaco, por eso siempre estás en los mejores eventos sociales. Te recomiendo en este mes siete poner un negocio de antros o restaurantes. Te invitarán a tomar un curso de idiomas en el extranjero, eso te ayudará mucho en el futuro. En el amor, volverás a brillar y te enamorarás muy fuerte, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en compañía y tus mejores parejas serán del signo Escorpión o Piscis, con las que hablarás de casarse o vivir juntos. Planearás tus vacaciones para el mes de agosto y decidirás ya comprar los boletos de avión para irte con tu pareja. Tus números de la suerte en este mes serán 21 y 23, trata de jugarlos el miércoles. Tus mejores días serán 02, 06, 13, 20 y 21 para realizar cualquier cosa.

Julio será el mes de fuego para tu signo, recuerda que este mes siete es el más caliente del todo el año y lo regirá el Sol y las altas temperaturas, pero tu signo se verá beneficiado, así que trata de empezar una rutina de salir a caminar o irte unos días a estar en contacto con la naturaleza. No cambies nada de tu forma de ser, tú sigue así con ese carácter tan fuerte. Recuerda que el amor siempre está presente en tu vida, más en esta época porque tu signo es muy sexual, así que estarás saliendo con dos a la vez. Los amigos solteros de Leo, tengan cuidado con amores despechados porque les van a querer hacer brujerías de amarres, traten de protegerse. Tus números de la suerte este mes serán 01, 07 y 04, trata de jugarlos el martes con tu día de nacimiento. Tus mejores días del mes serán 01, 07, 14, 21, 25 y 27.

Te reinventarás en el mes de julio y harás cambios para bien en todo lo que gira alrededor de ti y más en cuestiones de trabajo, recuerda que a tu signo lo rige el ser más honesto y trabajador del Zodiaco, y en este mes siete se te darán las oportunidades que venías esperando, solo trata de calmarte y no caigas en errores. En cuestiones de tu salud, vas a estar bien, solo cuídate de problemas de dolor de cabeza y de espalda, será por mucha tensión nerviosa. Vendrá un problema con alguien del signo de Sagitario o Tauro por chismes, así que trata de resolverlo. Recuerda que tu signo es el más tolerante. Vendrán días buenísimos para ti: 02, 03, 11, 14, 21 y 28 de julio, los cuales serán excelentes para pedir aumento de sueldo o postularte para otro puesto. Tus números de la suerte en este mes serán 02 y 10.

Julio será tu mes para hacer el cambio que esperabas para progresar, recuerda que tu talento para coordinar y manejar a los demás es muy fuerte y tendrás una gran oportunidad de crecer. Te recomiendo no tener mucha confianza con compañeros de trabajo, porque acompañado del éxito viene la envidia, siempre platica con cautela. Tendrás unas gran sorpresa, es decir, viene un embarazo. Los días 01, 07, 11, 17 y 23 serán muy buenos para ti, trata de hacer todo lo que necesitas. Ya no comas de más, intenta seguir con la dieta. Arreglas tu casa y decides cambiar algunos muebles. Terminas de pagar cuentas del pasado y por fin dejas a un lado esa mortificación. Tus números de la suerte: 06 y 08, trata de jugarlo los días martes y viernes, y agrega los dos números de tu año de nacimiento para personalizar tu suerte.

Este mes tendrás presiones fuertes de trabajo y juntas de última hora, pero será para cambios muy buenos para ti, solo trata de estar con la mejor actitud para demostrar tu capacidad. Serán 31 días de muchos eventos sociales, debes mantenerte de la mejor forma en cuestión de salud y ejercicio, a tu signo lo domina verse siempre bien. Eres muy apasionado en todo lo que realizas, eso te causa problemas con los demás porque sientes que no ponen la misma fuerza, aprende a ser más tolerante y a no caer en provocaciones. Sales de vacaciones con tu pareja, siempre necesitas darte tiempo para ti. El don de intuición es muy fuerte y en este mes te ayudará a quitarte malas energías. Tus mejores días de julio serán 06, 07, 14, 18, 24 y 29 en estos días tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 03 y 31.

Mes siete y este número es de buena suerte porque eres fuego y eso hace que este verano todos tus sueños se hagan realidad. Tendrás fortuna en cuestiones de juegos de azar y todo lo relacionado con negocios que te dejarán bastantes ingresos, solo trata de no platicarlo mucho para que no te cargues de envidias. Tus mejores días serán 01, 08, 10, 20, 25 y 30, serán muy buenos para trabajos nuevos y oportunidades de crecimiento. En el amor tendrás problemas de divorcio, no se puede vivir diciendo mentiras a tu pareja, trata de cambiar para bien. Eres el mejor para oír a los demás en sus problemas y darles el mejor consejo. Tendrás varios amores a la vez, tu intensidad sexual es muy fuerte y más con Aries o Géminis. Tus números de la suerte son 19 y 26, juégalos los viernes para que te llegue la abundancia.

En julio tendrás mucha prisa por salir adelante y crecer en cuestiones económicas, lo lograrás, solo debes mantener la calma. Ten cuidado con deudas del pasado. Darás una conferencia de tu carrera, recuerda que eres muy bueno para enseñar. Tu mente estará muy fuerte y perceptiva, ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que te quieren, analiza lo que dices. Eres muy fuerte y tu carácter te convierte en el pilar de tu casa, siempre te piden ayuda para resolver todos los problemas que los agobian. Te encuentras con un amor del pasado y decides volver a enamorarte. Tus números de la suerte son 14 y 17, y trata de jugarlos los días martes. Ten cuidado con los envidias y no aceptes comidas de personas de las que desconfías, sobre todo en el trabajo. Tus mejores días serán 01, 07, 10, 13 y 21.

Tus mejores días serán 03, 05, 15, 21 y 27 porque brillarás en todo lo relacionado con negocios o cierres de contratos. Tus números de la suerte son 05 y 15. En julio tendrás la actitud para salir de los problemas que te agobian y decidirte a reinventarte en tu trabajo. Tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que las buenas energías estén fuertes. Te llega la propuesta de un trabajo nuevo y será en una empresa internacional. En este verano no dejes los estudios y trata de tomar un curso de idiomas. No des tanta importancia a lo que dicen de ti, recuerda que tienes luz propia, los chismes y envidias te rodean, así que no caigas en provocaciones y concéntrate en ser feliz. Eres muy bueno para los negocios y relaciones sociales, trata de poner un negocio de eso y verás que te irá de lo mejor.

Concretarás tus proyectos de crecimiento en el trabajo, debes tener desconfianza de algunas personas que trabajan contigo porque tienes luz propia y eso les molesta. El dinero fluirá por tus manos y pagas tus deudas, estás en época de abundancia y debes aprovechar. En el amor, sigues muy enamorado de tu pareja, tus signos más compatibles son Cáncer o Aries y hablarás de casarte o vivir en pareja. Viene un aumento de sueldo o te dan un dinero extra. Vendrán a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer en lo profesional. Tus mejores días serán 04, 08, 12, 13 y 24, tendrás más suerte de lo normal o tendrás una ayuda divina, aprovéchala para jugar a la lotería con los números 22 y 31. Recuerdas a un amor del pasado, trata de hablar con él y llegar a un arreglo, recuerda que los rencores no son buenos.