Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 4 al 6 de agosto

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de agosto, revisa cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y colores que atraerán la fortuna a tu vida.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Tu fin de semana estará lleno de buenas energías. Tendrás momentos para disfrutar de la abundancia y la prosperidad. También será un momento para formalizar una relación amorosa. Este viernes será un día de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo. Ten cuidado con los chismes y no platiques tu vida privada. Recuerda hacer tus pagos de tarjeta y cuidar tu dinero. Usa los colores rojo y naranja para atraer más energía positiva. Cuídate de problemas de garganta e infección. No te aceleres tanto en tu vida. A los Aries solteros les esperan días de muchas conquistas amorosas. Será un momento para conocer personas del signo de Géminis y Capricornio. Te recomiendo que este domingo estés con tus seres queridos y tengas más convivencia con ellos, serán el pilar de tu vida. Tus números de la suerte serán 13 y 66.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Superarás las malas energías y serás más fuerte para enfrentar cualquier reto. Tu fin de semana gozará de plena abundancia. Conocerás personas más afines a tu vida amorosa y recibirás una propuesta de negocio. Tus signos más compatibles para una relación amorosa serán Capricornio y Sagitario. Arreglas tu casa y decides pintarla. Recuerda que es importante cambiar los muebles de lugar para que la energía no se estanque. A los Tauro que tienen pareja les recomiendo que no peleen por celos infundados, ten en cuenta que lo mejor de una relación es la confianza. Te compras ropa para acudir a una fiesta el sábado, solo trata de no excederte en comida y bebidas alcohólicas. Te invitan a un concierto. Atrévete a jugar la lotería, pues estos días serán de fortuna y bienestar económico para ti. Tus números de la suerte serán 23 y 90.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Para tu signo Géminis, este fin de semana será la ocasión perfecta para disfrutar de la diversión, los amigos y la familia. Te llega un dinero que no esperabas por una bonificación. Ten cuidado con tu pareja y habla claro para definir tu relación amorosa. Te compras una computadora para hacer un trabajo de diseño y de escuela, en la que sacarás las mejores calificaciones. Arreglas papeles de tu visa americana y pasaporte para irte de viaje en diciembre. A los Géminis solteros les espera un amor nuevo que será del signo de Escorpión o Acuario. Tendrás un golpe de suerte con los números 6 y 55. Ten cuidado con tu trabajo, habrá reajuste y cambios de puesto, así que da lo mejor de ti para asegurar tu lugar; en todo caso, habla con tus superiores para que te den una oportunidad en otro departamento de la empresa o empieza a buscar trabajo en otras compañías.

Cáncer

A lo largo del fin de semana habrá energías cruzadas, pero estarás en paz con tu entorno. Recuerda que tu signo es muy sensible al medio ambiente y el Sol te ayudará a cortar las malas energías que te rodean, así que sal a caminar en las mañanas y verás cómo todo vuelve a alinearse. Te llega una invitación de salir de viaje a finales de mes. Hablas con tu pareja para darte un tiempo a la relación y estar en paz en tu vida sentimental. Vas al médico para hacerte un chequeo de nervios y estrés. Te gusta mucho gastar y comprar, pero trata de administrarte para tiempos futuros y no te excedas con compras innecesarias. Compras un regalo para un familiar. A los Cáncer solteros los busca un amor del signo de Aries o Libra que será muy compatible. Tus números de la suerte serán 03 y 29, y tus colores amarillo y rojo.

Signo Leo

Gozarás de plenitud este fin de semana, celebrarás tu cumpleaños y crecerás más en lo económico y en tu vida personal. Te llega una invitación de salir de viaje con tu pareja y amigos. Recibes un dinero que te debían. Piensas mucho en hacer una inversión como comprar una casa o coche, decídete, y ten presente que en la vida hay que tomar decisiones firmes. Cuídate de dolores de estómago e intestino. Si vas a tomar alcohol o comer picante, trata de medirte. Un amigo te va pedir trabajo o que lo recomiendes. Eres muy bueno para la comunicación y ser líder. Trata de tomar cursos para superarte más en tu vida profesional, no olvides que tienes que actualizarte en lo académico constantemente. A los Leo solteros les llegará un amor apasionado pero sin compromiso. Tus colores de la abundancia serán verde y azul, y tus números 09 y 88.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Harás cambios radicales en tu vida personal este fin de semana. Recuerda que a tu signo le afectan mucho los cambios de luna llena. En este viernes las energías estarán muy cruzadas alrededor de ti, así que trata de no discutir con nadie y mantenerte lo más alejado de los problemas; no hagas ningún trámite importante hasta que pase el día. Sigues con la dieta y piensas en someterte a una cirugía estética, háztela pero hasta el mes de septiembre que va a ser tu mejor mes por ser el de tu cumpleaños, pues tu energía positiva crece más. Los Virgo que están en pareja andarán muy amorosos y pensando en ya vivir juntos. Recibes un dinero que te debían de un trabajo anterior. Arreglas tu auto de los frenos y le das mantenimiento para venderlo. Tus números de la suerte serán 07 y 65, tus colores naranja y rojo.

Signo Libra

Fin de semana de suerte para tu signo, vendrán varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor y más en cuestión amorosa para que tu ánimo de nuevo se eleve. Te invitan a una boda de alguien a quien aprecias mucho. Tramitas tu seguro social y tu licencia de manejo, por eso trata de tener en orden tu papelería para que no tengas contratiempos. No caigas en los tentáculos de las compras para que puedas ahorrar y así cubrir tus deudas sin problema. Estos días discutirás con tu pareja por problemas de una enfermedad, deben calmarse y apoyarse. Te buscan para poner un negocio de comida o venta de ropa deportiva. Vas con el médico para checarte problemas del intestino o estómago. Conocerás personas muy afines a ti y tendrás una pareja estable. Tus números de la suerte son 00 y 17, y tus colores de la fortuna el azul y amarillo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Durante los próximos tres días enfrentarás problemas familiares y también de pareja, recuerda que tu signo es muy resentido y más porque las energías de la Luna llena están muy revueltas. Trata de no tomar en serio lo que dicen y deja que fluya todo en tu vida. Porque en boca cerrada no entran moscas, no hagas ningún comentario de nadie. Recibes regalos que no esperabas que te darán mucha alegría. Tramitas tu permiso de migración o visa para irte de viaje. Te busca un amor del pasado para solucionar problemas de chismes, te recomiendo platicar y quedar en paz. Te pondrás de acuerdo con un amigo para ir a un concierto o al futbol. Eres muy buena persona, pero pon más carácter en tu vida laboral y no permitas abusos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 12 y 55, tus colores de a fortuna son blanco y rojo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Te comprarás ropa para estrenar en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 88, y tus colores de la fortuna son amarillo y naranja. Este fin de semana tendrás muchas dudas en tu vida amorosa, piensas demasiado en darte un tiempo, pero recuerda que tu signo tiene pensamientos muy aprehensivos y tomas decisiones precipitadas, por eso te voy a recomendar que el viernes cortes las malas energías con un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos, déjalo tres días, después córtalo y quémalo, antes de salir de casa ponte perfume para que así las buenas energías estén de tu lado. Te llega un amor de Aries o Virgo. Vas con el médico para revisarte los riñones, trata de tomar líquidos saludables. Sábado para salir de fiesta, te invitan a celebrar el cumpleaños de un amigo al que quieres mucho.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Tendrás muchas fiestas y diversión a tu alrededor, pero trata de no descuidar asuntos de trabajo y escuela para que no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado y más porque tu elemento es tierra, lo que hace que siempre trates de experimentar cosas nuevas en tu vida y por tu carácter fuerte siempre vas a llegar al éxito. Procura ahorrar para que no te veas en apuros de deudas. Te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales, pero no te va a tomar en serio, analiza esa situación, recuerda que eres el mejor amante del Zodiaco y no necesitas problemas. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 21, tus colores son rojo y blanco, tu mejor día será el viernes. Capricornio es optimista y siempre ves el lado positivo de todo lo que enfrentas, pero debes medirse en cuestiones de sus palabras, porque cuando te enojas eres muy hiriente.

Acuario

Estos días tendrás mucha prisa por salir de tus compromisos personales, recuerda siempre administrarte en todo lo que vayas a hacer y no te comprometas en algo que no vas a poder lograr para que no quedes mal. Fin de semana de mucha convivencia con tu pareja y con tus amigos, será un día mágico lleno de sorpresas agradables y románticas. Te compras ropa para cambiar de look, te llega dinero extra por la lotería con los números 04 y 15, pero trata de ser discreto con tu dinero y no andar enseñándolo para que no te llenes de envidias. Tus colores de la abundancia son amarillo y azul. Los Acuario solteros seguirán conociendo personas muy afines, pero no tendrán nada de compromisos. Te rige el sentimiento de poder, dominar y deseo de prevalecer en la vida teniendo muchos hijos y logrando objetivos en política y en el sector empresarial.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Fin de semana para entender que te volverás más fuerte al enfrentar los contratiempos que vives, después de esta experiencia podrás salir de cualquier problema que se te presente, esto porque tu signo está hecho de resiliencia. En estos días estarás en unión familiar y festejando un cumpleaños. Te preparas para una operación médica en los próximos días y que saldrá muy bien. Viernes para ponerte al corriente con todo tu trabajo atrasado y acudes a juntas de última hora. En el amor tendrás una decepción amorosa, recuerda que cuando falta el dinero, el amor sale volando, así que mejor busca personas compatibles y que no huyan ante cualquier problema financiero. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 39, y tus colores son rojo y verde. Tu signo es el más trabajador del Zodiaco, pero en el terreno amoroso siempre se sabotea a sí mismo.